EPDK'dan akaryakıt bayilerine 100 TL öncesi pano kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EPDK'dan akaryakıt bayilerine 100 TL öncesi pano kararı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EPDK\'dan akaryakıt bayilerine 100 TL öncesi pano kararı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt bayileri, motorinin litresinin 100 TL'ye çıkması öncesinde panolarda fiyat gösterimiyle ilgili EPDK'ya yazı yazdı. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt bayileri, motorinin litresinin 100 TL'ye çıkması öncesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK), panolarda fiyatın duyurulmasında virgülden sonra yer alacak hane sayısıyla ilgili bir yazı yazdı. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.

EPDK, akaryakıt bayilerinin çatı örgütü TABGİS'in panolarla ilgili yazısına işaret ederek, söz konusu yazıda, uluslararası ürün fiyatları ile döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt birim fiyatlarının 100 TL seviyesini aşması ihtimaline işaret edildiğini vurguladı.

Yazıda, istasyonlarda kullanılan pompa/dispenser ekranlarının hane (basamak) kapasitesinin yetersiz kalabileceği, bu durumun ülke genelinde yaygın bir ekipman değişimi ihtiyacı doğurabileceği ve söz konusu ihtiyacın yüksek yatırım maliyeti, ithal ekipman tedarik süreleri ve yetkin servis kapasitesinin sınırlılığı nedeniyle kısa sürede karşılanamayacağının belirtildiği ifade edildi.

Bayiler, panolarda tek hane kuruş kullanımına ve geçiş döneminde fiyat panolarında manuel gösterim yöntemlerine izin verilmesini, tek kuruş haneli gösterimin tercih edilmesi durumunda son hanenin sıfır "0" olarak kabul edilmesini, yuvarlama esaslarının açık biçimde belirlenmesini talep etti.

EPDK'DAN BAYİLERE

EPDK, 16 Eylül tarihli yazısında ilgili mevzuat uyarınca akaryakıt bayilerine getirilen yükümlülüğü sıraladı. EPDK; panoda ilan edilen, pompa üzerinde uygulanan ve Kuruma bildirilen fiyat arasında uyumun sağlanması ve tüketicinin ödeyeceği birim bedelin ve nihai fatura tutarların tereddüde mahal bırakmayacak biçimde anlaşılabilir olmasının önemine işaret etti.

EPDK, bu koşulların sağlanması kaydıyla bayilerin talep ettiği panolarda fiyat gösterimiyle ilgili formatların (virgül sonrasında tek hane ve geçiş döneminde manuel gösterim dahil) uygulanması bakımından Kurum mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığını iletti.

Kaynak: ANKA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEkonomiEnerjiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:32:43. #7.12#
SON DAKİKA: EPDK'dan akaryakıt bayilerine 100 TL öncesi pano kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement