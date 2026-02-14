EPDK'dan Enerji Piyasalarında Şeffaflık Yönetmeliği - Son Dakika
Ekonomi

EPDK'dan Enerji Piyasalarında Şeffaflık Yönetmeliği

14.02.2026 11:38
EPDK, enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflık artırmak için yeni yönetmelik yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazırladığı yönetmelikle enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması ve piyasa bozucu davranışların önlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

EPDK'nın Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, enerji ve çevresel piyasalarda yapılan ticaretin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde yürütülmesi amacıyla piyasa bozucu davranışların önlenmesine ve ilgili tarafların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, vadeli elektrik, gün öncesi, gün içi, dengeleme güç ve yan hizmetler piyasaları ile vadeli ve spot doğal gaz piyasasını, emisyon ticaret sistemi piyasasını, organize yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasasını ve bu piyasalardaki toptan satış amacıyla yapılan ikili anlaşmaları kapsıyor.

Yönetmelikle, enerji ve çevresel piyasalarda fiyatları etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin zamanında ve doğru şekilde kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), enerji ve çevresel piyasalarda dahili bilgilerin kamuya açıklanması, piyasa katılımcılarının faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi ve bilgi asimetrisinin önlenmesi amacıyla "Dahili Bilgi Platformu" adı altında merkezi bir veri platformu işletecek.

Öte yandan EPİAŞ, dahili bilgi niteliği taşımayan fiyat, hacim ve benzeri genel piyasa verilerini yayımlamak üzere "Şeffaflık Platformu" adı altında ayrı bir merkezi veri platformu da işletecek.

Yönetmeliğe göre, dahili bilgi açıklama yükümlülüğünü ihlal eden piyasa katılımcılarına 2 milyon 509 bin 800 liraya kadar, dahili bilgi suistimali ve piyasa manipülasyonu fiillerini işleyen piyasa katılımcılarına ise 25 milyon 98 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Aynı fiilleri işleyen gerçek kişiler için ise 2 milyon 509 bin 800 liraya kadar ceza öngörülüyor.

Yönetmelik 1 Haziran'da yürürlüğe girecek ve hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Enerji

EPDK'dan Enerji Piyasalarında Şeffaflık Yönetmeliği

SON DAKİKA: EPDK'dan Enerji Piyasalarında Şeffaflık Yönetmeliği - Son Dakika
