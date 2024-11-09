EPDK'dan Enerji Piyasasına Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK'dan Enerji Piyasasına Yeni Düzenlemeler

EPDK, petrol ve elektrik piyasasında lisans yönetmeliklerinde önemli değişiklikler yaptı.

09.11.2024 10:47
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yeni kararlar alındı.

Konuyla ilgili Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10 Aralık 2014 tarihli toplantısında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yer alan dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerinin sahip olması gereken teknik ve ekonomik güce ilişkin olarak alınan kararlara ekleme yapıldı.

Buna göre, petrol piyasasında dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişinin aktif toplamının dağıtıcı lisansı için minimum ödeyeceği miktar 125 milyon lira olarak güncellendi.

Getirilen geçici madde kapsamında söz konusu maddenin yayım tarihinden önce lisans alan dağıtıcı lisansı sahiplerinin, belirlenen aktif toplam miktarını sağladıklarına ilişkin son 3 ay içinde düzenlenmiş yeminli mali müşavir onaylı bilançolarını 1 Haziran 2026 tarihine kadar EPDK'ye sunması gerekiyor.

Bu maddenin yayım tarihinde sonuçlanmış dağıtıcı lisansı başvurusu bulunanların ise yeminli mali müşavir onaylı bilançolarını EPDK'ye sunduktan sonra başvurusunun incelenmesi ve değerlendirilmesine devam edilecek.

Söz konusu karar, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Kurul toplantısında elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin gelir ve tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı beşinci uygulama dönemi, 1 Ocak 2026-31 Aralık 2030 olarak belirlendi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında yüzde 10 ve üzerinde değişiklikle yeni dolaylı ortağın gelmesi halinde yapılması planlanan pay devirlerinde, önlisans sahibi tüzel kişinin ödenmiş sermayesinin onaya ilişkin Kurul Kararının bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut ödenmiş sermayesine ilave olarak ve pay devri oranına bakılmaksızın ana kaynağa ilişkin toplam yatırım tutarının yüzde 25'i oranında artırılmasına ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin kuruma sunulmasına karar verildi.

Ödenmiş sermaye miktarının hesaplanmasında ana kaynağa ilişkin kaynak bazında birim yatırım tutarları, mekanik kurulu güç (MWm) başına 18 milyon ile 50 milyon lira arasında belirlendi.

Karara göre, bu kapsamda yapılan başvurulara ilişkin belirlenen sermaye artırımı çerçevesinde tutarların yurt dışı kaynak kullanılması suretiyle sağlandığının belgelendirilmesi gerekiyor. Pay devri işlemlerinin gerçekleşmesi halinde sermaye artırım yükümlülüğünün belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda onay geçersiz sayılacak ve önlisans iptal edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK'dan Enerji Piyasasına Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

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