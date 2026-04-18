EPDK'dan Hibrit Enerji Düzenlemesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EPDK, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal santraller için hibrit üretim destek düzenlemesi başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mevcut santrallerin hibrit (çok kaynaklı) üretim yapısına dönüşümünü desteklemek amacıyla hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal santraller için kapasite tahsisine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı.

Kurulun 16 Nisan 2026 tarihli ve 14482 sayılı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından bildirilen toplam 1500 megavatlık (MW) kapasitenin 1300 megavatı hidroelektrik, 100'er megavatı biyokütle ve jeotermal santrallere tahsis edildi.

HES'lerde başvurular düşük kapasite faktörüne göre sıralanacak

Karara göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri kapsamında başvuru yapılabilecek tesislerin kısmen veya tamamen işletmeye geçmiş santraller olması şartı getirildi.

Hidroelektrik santraller için yapılacak başvurularda, tesislerin son 5 yıllık üretim ve kurulu güç verileri dikkate alınarak ortalama kapasite faktörü hesaplanacak.

Başvurular, en düşük kapasite faktörüne sahip santralden başlanarak sıralanacak ve açıklanan toplam tahsis kapasitelerine ulaşılana kadar kapasite tahsisi yapılacak.

İşletmede 5 yıldan az süredir bulunan santrallerde hesaplamalar mevcut işletme süresi üzerinden yapılacak. Son 5 yıl içerisinde farklı zamanlarda işletmeye geçmiş kapasitelerin bulunması halinde ise her bir kapasite için ayrı ayrı hesaplama yapılacak.

Hidroelektrik santrallerde, işletmedeki toplam elektriksel kurulu gücü 5 megavat elektrik (MWe) ve altında olan tesisler için tahsis edilebilecek kapasite, işletmedeki kurulu güce kadar olacak.

5 MWe'nin üzerindeki hidroelektrik santraller için tahsis edilebilecek kapasite ise kurulu gücün 5 MWe'yi aşan kısmının yüzde 25'inin söz konusu 5 MWe'ye ilave edilmesiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bir hidroelektrik santral için tahsis edilebilir kapasite miktarı azami 20 megavat ile sınırlandırılacak.

Başvuruya konu santral için daha önce alınmış olan kapasitenin belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde başvuru iade edilecek, belirlenen limitlerin altında olması halinde ise eksik kalan miktar kadar kapasite TEİAŞ tarafından tahsis edilecek.

Biyokütle ve jeotermalde YEKDEM şartı

Karara göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri kapsamında başvuru yapılabilecek biyokütle ve jeotermal santrallerin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresini tamamlamış olması gerekecek.

Başvuru yapılan her bir biyokütle ve jeotermal santral için, son 5 yıla ait üretim ve kurulu güç verileri kullanılarak ortalama kapasite faktörü hesaplanacak.

Başvurular, en yüksek kapasite faktörüne sahip santralden başlanarak sıralanacak ve açıklanan toplam tahsis kapasitelerine ulaşılana kadar kapasite tahsisi yapılacak.

Son 5 yıl içerisinde farklı zamanlarda işletmeye geçmiş kapasitelerin bulunması halinde, her bir kapasite için işletmedeki süre ve kurulu güç dikkate alınarak ayrı hesaplama yapılacak.

Biyokütle ve jeotermal santrallerde, işletmedeki toplam elektriksel kurulu gücü 3 MWe ve altında olan tesisler için tahsis edilebilecek kapasite, işletmedeki kurulu güce kadar olacak.

3 MWe'nin üzerindeki tesislerde ise tahsis edilebilecek kapasite, kurulu gücün 3 MWe'yi aşan kısmının yüzde 25'inin söz konusu 3 MWe'ye ilave edilmesiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bir biyokütle ve jeotermal santral için tahsis edilebilir kapasite miktarı azami 10 megavat ile sınırlandırılacak.

Başvuruya konu santral için daha önce alınmış olan kapasitenin belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde başvuru iade edilecek, belirlenen limitlerin altında olması halinde ise eksik kalan miktar kadar kapasite TEİAŞ tarafından tahsis edilecek.

Başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak

Karar kapsamında kapasite tahsisi için başvuruların 30 Haziran 2026'ya kadar alınacağı bildirildi.

Ayrıca henüz sonuçlandırılmamış mevcut başvuruların da yeni başvurularla birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:04:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.