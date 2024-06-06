EPDK, Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasalarında 18 Şirkete Lisans Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasalarında 18 Şirkete Lisans Verdi

EPDK, Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasalarında 18 Şirkete Lisans Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi. Elektrik piyasasında 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin üretim lisansı iptal edildi. Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu. Doğal gaz piyasasında 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

06.06.2024 09:33
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

Kaynak: AA

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