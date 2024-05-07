EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi. Elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi ve 2 şirketin lisansı iptal edildi. Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

07.05.2024 09:19
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 2 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 2 şirketin lisansı da iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verilirken, 1 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi - Son Dakika

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