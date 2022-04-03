EPDK kararları - Son Dakika
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EPDK kararları

03.04.2022 07:27
EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Güzel Enerji Akaryakıt AŞ ve Shell&Turcas Petrol AŞ'nin akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Güzel Enerji Akaryakıt AŞ ve Shell&Turcas Petrol AŞ'nin akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin PİL/1266-2/22636 sayılı iletim lisansı kapsamında Aliağa, İzmir'de faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt ve Depolama ve Dolum Tesisi'ndeki yüklenmiş ve varış mahalleri veya taşıma mesafesine göre iletim hizmet bedelinin, metreküp başına benzin türleri, motorin ve havacılık yakıt türleri için 0,48 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi de tadil edildi. Bu kapsamda, günlük depolama hizmet bedelinin metreküp başına benzin, motorin, biyoyakıt ve havacılık yakıt türleri için 1,58 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, DEP/2066-1/25885 sayılı depolama lisansı kapsamında Shell&Turcas Petrol AŞ'nin Antalya'da bulunan Antalya Terminaline ilişkin depolama tarifesi tadil edildi. Bu tesiste günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıt türleri için 0,72 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 31 Mart'taki toplantısında, ilgili kanunun 17. maddesi dördüncü fıkrasına eklenen "bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı" hükmünün ticarethane aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanmasına ilişkin olarak, üreticilerin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmasının saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın üreticilere dönecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılmasına karar verildi.

Ayrıca saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde saatlik mahsuplaşma işlemi neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden kademeli tarife uygulanmasının yapılması kararlaştırıldı.

Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Shell Turcas, Akaryakıt, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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