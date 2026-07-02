EPDK Üyeleri Görev Sürelerini Dolduruyor - Son Dakika
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EPDK Üyeleri Görev Sürelerini Dolduruyor

02.07.2026 11:43
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EPDK'nın 7 üyesinden 5'inin görev süresi bu ay sona eriyor; Zekeriya Gökşenli emekliliği düşünüyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Petrol, elektrik, doğal gaz ve LPG gibi milyarlarca dolarlık dört büyük sektörü düzenleyen ve denetleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) karar merci Kurul'da yedi üyeden beşinin dört yıllık görev süresi, bu ay doluyor. Daha önce 4 kez aynı göreve atanan, bu yıl 64 yaşını dolduracak Zekeriya Gökşenli'nin emekli olması bekleniyor.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Kurul üyeleri Ahmet Çağrı Çiçek ile Erdoğan Tozan'ın görev süreleri, bu hafta sona erecek.

Kurul üyeleri İbrahim Tan, Muhammed Mustafa İzgeç ile İkinci Başkan Zekeriya Gökşenli'nin görev süreleri de temmuz ayının ikinci yarısında dolacak.

Üye Mehmet Uğur Dilipak, 2023 yılının ocak ayında atandı. 4 yıllık görev süresi, 2027 yılının ocak ayında dolacak.

EPDK'da, görev süresi sona eren üyeler yeniden aynı göreve atanabiliyor.

Sektör uzmanları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda halihazırda sadece bir dönem görev yapan ve yeniden atanmayan bir üyenin bulunmadığını belirterek, "Bu çerçevede bazı üyelerin, yeni bir atama kararıyla görevlerine devam etmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşılık İkinci Başkan Zekeriya Gökşenli, bu yıl 64 yaşını dolduruyor. Daha önce 4 kez aynı göreve atanan Gökşenli'nin, emekli olması gündeme gelebilir.

Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK Üyeleri Görev Sürelerini Dolduruyor - Son Dakika

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