EPDK verilerine göre elektrikli araç şarj tüketimi eylülde yüzde 14,6 azaldı - Son Dakika
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EPDK verilerine göre elektrikli araç şarj tüketimi eylülde yüzde 14,6 azaldı

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EPDK'nin eylül ayı raporuna göre, elektrikli araçlara yapılan şarj işlemi sayısı 3 milyon 152 bin 733 oldu; şarj hizmeti piyasasında tüketilen elektrik ise ağustosa göre yüzde 14,6 azalarak 83 bin 253 megavatsaate indi. Aynı dönemde toplam şarj noktası sayısı 48 bin 971'e yükseldi.

???????Türkiye'de eylülde elektrikli araçlara 3 milyon 152 bin 733 şarj işlemi gerçekleştirilirken şarj hizmeti piyasasındaki toplam elektrik tüketimi 83 bin 253 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin yayımladığı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, ağustosta 97 bin 469 megavatsaat olan elektrik tüketimi, eylülde yüzde 14,6 azalarak 83 bin 253 megavatsaate geriledi.

Ağustosta 3 milyon 527 bin 70 olan şarj işlemi sayısı, eylülde 3 milyon 152 bin 733 olarak kaydedildi. Şarj başına ortalama elektrik tüketimi 26,41 kilovatsaat olurken, toplam şarj süresi 3 milyon 548 bin 897 saate ulaştı.

Eylülde toplam elektrik tüketiminin 68 bin 637 megavatsaatlik bölümü hızlı şarj (DC), 14 bin 617 megavatsaatlik bölümü ise alternatif akımlı (AC) şarj noktalarında gerçekleşti.

Böylece toplam elektrik tüketiminde DC şarj noktalarının payı yüzde 82,44, AC şarj noktalarının payı yüzde 17,56 oldu.

Aynı dönemde şarj işlemlerinin yüzde 74,64'ü DC, yüzde 25,36'sı AC şarj noktalarında yapıldı.

En yüksek tüketim 17.00-18.00 saatlerinde

Eylül ayına ilişkin saatlik veriler incelendiğinde, elektrikli araçların şarj edilmesinde en yüksek tüketim 17.00-18.00 saatlerinde gerçekleşti. Bu saatlerde toplam 5 bin 730 megavatsaat elektrik tüketildi.

Saatlik bazda en yüksek tüketimde 18.00-19.00 saatleri 5 bin 607 megavatsaatle ikinci sırada yer alırken günün en düşük tüketimi 725 megavatsaatle 04.00-05.00 saatlerinde kaydedildi.

Günlük tüketim verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 6 Eylül'de 3 bin 344 megavatsaat olarak gerçekleşti. En düşük günlük tüketim ise 15 Eylül'de 2 bin 339 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Haftanın günlerine göre ortalama tüketimde hafta sonu öne çıktı. Pazar günleri ortalama 3 bin 175 megavatsaat, cumartesi günleri ise 3 bin 151 megavatsaat elektrik tüketildi.

Hafta içindeki en yüksek günlük ortalama tüketim 2 bin 985 megavatsaatle cuma günleri, en düşük ortalama tüketim ise 2 bin 455 megavatsaatle salı günleri gerçekleşti.

Şarj noktalarının sayısı 48 bin 971'e ulaştı

Elektrikli araç şarj altyapısındaki büyüme eylülde de devam etti. Türkiye genelinde ağustosta 47 bin 908 olan toplam şarj noktası (soket) sayısı, eylülde yüzde 2,2 artarak 48 bin 971'e yükseldi.

Bu noktaların 21 bin 307'sini DC, 27 bin 664'ünü ise AC şarj noktaları oluşturdu.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise ağustostaki 3 bin 773 megavattan eylülde 3 bin 875 megavata çıktı.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta 476 bin 934 olan elektrikli araç sayısı, eylülde 491 bin 492'ye ulaştı.

Elektrik tüketiminin yüzde 61,89'u yeşil şarj istasyonlarından

Eylülde elektrikli araçların şarj edilmesi için tüketilen elektriğin 51 bin 522 megavatsaatlik bölümü, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti. Bu miktar, toplam şarj hizmeti tüketiminin yüzde 61,89'una karşılık geldi.

Yeşil şarj istasyonları dışındaki elektrik tüketimi ise 31 bin 731 megavatsaatle toplam tüketimin yüzde 38,11'ini oluşturdu.

EPDK'nin verilerine göre, şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminde ilk sırayı 22 bin 383 megavatsaat ve yüzde 26,89 payla İstanbul aldı. İstanbul'u, 11 bin 57 megavatsaatle Ankara, 5 bin 94 megavatsaatle İzmir, 4 bin 299 megavatsaatle Bursa ve 3 bin 699 megavatsaatle Antalya izledi.

Şarj ağı işletmecileri arasında ise elektrik tüketimi bakımından Trugo 18 bin 543 megavatsaatle ilk sırada yer alırken, Zes 13 bin 885 megavatsaatle ikinci, Eşarj 5 bin 107 megavatsaatle üçüncü sırada bulundu.

Kaynak: AA
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