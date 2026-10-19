EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat 19 bin 222 lira 50 kuruş oldu - Son Dakika
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EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat 19 bin 222 lira 50 kuruş oldu

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak açıklandı. EPİAŞ verilerine göre işlem hacmi 7 milyon 419 bin 885 liraya çıkarken gaz ticaret miktarı 386 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 419 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 929 bin 484 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 386 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 183 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 261 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 979 bin 469 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 8 bin 632 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat 19 bin 222 lira 50 kuruş oldu - Son Dakika
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