EPİAŞ verilerine göre yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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EPİAŞ verilerine göre yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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EPİAŞ verilerine göre yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 990 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48,3 artarak 1 milyar 834 milyon 968 bin 851 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 990 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48,3 artarak 1 milyar 834 milyon 968 bin 851 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 990 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 296 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 354 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: EPİAŞ verilerine göre yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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