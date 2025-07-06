Erbaa Narince Bağ Yaprağından 2 Milyar Lira Gelir Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erbaa Narince Bağ Yaprağından 2 Milyar Lira Gelir Bekleniyor

Erbaa Narince Bağ Yaprağından 2 Milyar Lira Gelir Bekleniyor
06.07.2025 14:25  Güncelleme: 14:28
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Narince bağ yaprağının bu sezon 2 milyar liralık gelir getirmesi bekleniyor. Yaşanan don nedeniyle hasatta bir gecikme olsa da üretimde büyük bir düşüş yaşanmadığı ifade ediliyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Narince bağ yaprağından bu sezon 2 milyar liralık gelir bekleniyor.

Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkat çeken Erbaa yaprağında hasat devam ediyor. Mayıs ayında başlaması gerekirken yaşanan don sebebiyle 1 ay gecikmeli şekilde başlayan hasatta bu sezon yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor. Avrupa dahil çok sayıda ülkeye ihraç edilen yaprakta don sebebiyle ciddi bir üretim düşüşü meydana gelmese de üzüm üretiminde yaklaşık yüzde 50'lik kayıp yaşanması bekleniyor.

"Dondan yüzde 50 etkilenme söz konusu"

Yaprak hasatının yaklaşık 1 aylık gecikme ile başlamasına rağmen üretimde ciddi bir düşüş olmadığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bölgemizde ve özellikle Erbaa'da çiftçimizin en önemli geçim kaynağından birisi Erbaa Narince bağ yaprağı ve bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Dondan kaynaklı bir gecikme yaşandı bu sene. Özellikle yaprak hasadında bir düşüş olabilir düşüncesi gerçekleşmişti ama gördüğümüz kadarıyla ve çiftçilerden aldığımız bilgilerle yaprak hasadında çok ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bölgemize bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Bunun yanı sıra narince bağ yaprağı ile beraber üzüm de önemliydi. Üzümde birazcık düşüş var bu sene. Yaklaşık yüzde 50 civarında dondan kaynaklı bir etkilenme söz konusu. İnşallah tadı tescillenmiş, coğrafi işareti alınmış bu ürünümüzün yine bölgemize, Erbaa'mıza 2 milyarın üzerinde bir girdi sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin her bölgesine, dünyanın en ücra köşesine, özellikle Avrupa'ya yaprağımızı biz ihraç edeceğiz. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyoruz. Özellikle yurt dışına giden ürünlerde kalıntı çıkmamasını istiyorsak zamanında ve beklenmesi gereken süreyi de göz önüne alarak ürünümüzün katma değerini arttırmaya yönelik çalışmalarımıza dikkat edelim. Buradan çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum. Çiftçilerimizin bereketli, bol kazançlı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erbaa Narince Bağ Yaprağından 2 Milyar Lira Gelir Bekleniyor - Son Dakika

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