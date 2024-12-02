Erciyes Teknopark'tan Yerli Kozmetik Ürünleri - Son Dakika
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Ekonomi

Erciyes Teknopark'tan Yerli Kozmetik Ürünleri

Neotis AŞ, yerli mezoterapi ve dermal dolgu ürünleri ile kozmetik sektöründe yerini alıyor.

02.12.2024 11:46
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Erciyes Teknopark bünyesindeki bir şirket tarafından üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi ve İlaç Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Dayan'ın öncülüğünde kurulan Neotis AŞ'de hem mezoterapi hem de dermal dolgu ürünleri üretiliyor.

Dayan, AA muhabirine, Türkiye'de özellikle son 10 yılda kozmetik sektörünün oldukça geliştiğini söyledi.

Kovid-19 döneminde dahi yükseliş grafiğinin hiç azalmadığını anlatan Dayan, hem kozmetik hem de tıbbi cihaz sektörünün giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Dayan, kozmetik ve estetik işlemlerde kullanılan dermal dolgu ve mezoterapi ürünlerine iç pazarda ciddi bir rağbet olduğunu vurguladı.

Ürünlerin çoğunun ithal edildiğini dile getiren Dayan, buradan yola çıkarak hem yerli mezoterapi hem de dermal dolgu ürünleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Dayan, dermal dolgu ürünlerinin fizikokimyasal karakterizasyonların ve biouyumluluk testlerinin devam ettiğini, testlerin ardından klinik araştırmalara geçeceklerini dile getirdi.

Kozmetikte kullanılan mezoterapi ürününü piyasaya çıkardıklarını ifade eden Dayan, şöyle konuştu:

"Dermal dolgu ve mezoterapi ürünü tüketimi ülkemizde yıllık 5 milyonu aşmış durumda. Bunun yerli imkanlarla karşılanan bir kısmı var, biz de buna ilave olacağız. Buradaki tesisimiz yıllık 150 bin dermal dolgu ve 50 bin mezoterapi ürünü üretim kapasitesine sahip. Bir mezoterapi kutumuzda ise 5 şişe (5 veya 10 ml) bulunmakta. İlk mezoterapi ürünümüzü çıkardık. Seri üretimini yapıyoruz. İhraç izin belgesini de aldık. 4 mezoterapi ürünü daha çıkaracağız. Bunlardan farklı kullanım amacı olanlar var. Türkiye'nin ilk düşük çapraz bağ oranlı hyalüronik asitli mezoterapi ürününü ürettik. Devamında da vitamin içerikli, kokteyl şeklinde ve peptit (proteinlerin daha küçük versiyonları) içerikli olanları sırasıyla üretmeye başlayacağız. Bunlarla ilgili AR-GE çalışmalarımız bitti, seri üretime hazırlanıyoruz."

Doç. Dr. Dayan, mezoterapi ürünlerinin özellikle cildin yenilenmesi, bakımı ve onarımı için kullanılan bir yöntem olduğuna dikkati çekerek, cildin tekrar eski haline dönmesi veya cilt kırışıklıklarının daha fazla derinleşmemesi için uygulandığını anlattı.

Dermatologlar, plastik cerrahlar ve işin uzmanı kişilerce cilt analizi yapıldıktan sonra uygun yöntemin seçildiğini belirten Dayan, "Bu yüzden ürün yelpazesi oldukça önemli. Her cildin ihtiyacı farklı olabiliyor. Kiminde nem dengesi ön plana çıkarken kiminde hücre yenilemesi, kiminde de küçük kırışıklıkların giderilmesi gibi istekler olabilmekte. Bizim çıkardığımız ilk mezoterapi ürünümüzün testlerini de yaptırdık. Hem dermatolojik olarak test ettirdik hem de bir hastanede klinik çalışmalarını gerçekleştirdik. İkisinde de çok olumlu ve güzel sonuçlar aldık. Bunları raporladık, satış kanallarımız da bu raporları kullanmakta." diye konuştu.

Dayan, üretim yerindeki ISO Class 8 ve 7 standartlara sahip temiz odanın içerisinde reaktörler bulunduğunu kaydederek, "Bunlar biyoreaktör (biyolojik reaksiyonların kontrol altında yürütüldüğü sistemler) temelli ürünler. Biz el değmeden hem solüsyonumuzu üretiyoruz hem de saflaştırmasını yapıyoruz. Saflaştıktan sonra yine el değmeden dolumu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da paketleme ve diğer aşamalara geçmiş oluyor. Sterilizasyon ünitemiz var ve sterilizasyonlarını da yine kendi tesisimizde gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Avantajımız tam bir fiyat performans ürünü"

Yurt dışından getirilen ürünlere göre çok daha uygun maliyetli üretim yaptıklarını anlatan Dayan, şunları kaydetti:

"Tabii ki bazı ham maddelerimizi yurt dışından alıyoruz ama baktığınızda çok ciddi bir maliyet avantajı sunabiliyoruz. Dolayısıyla ürünlerimiz hem ithal edilen ürünlere karşılık olarak yerli pazara bir alternatif oluşturuyor hem de bir potansiyel ihraç ürünü ortaya koyuyor. Ülkemizin cari açığını kapatmaya ilerleyen yıllarda tesisimizin büyümesiyle küçük de olsa bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Bu ürünlere baktığınızda biz şunu garanti edebiliyoruz. Bizim ürünümüz zaten uluslararası regülatörler tarafından onaylandığı için herhangi bir eksiğimiz yok. Avantajımız tam bir fiyat performans ürünü. Ürünlerimiz hem yerli tüketimi destekleyecek hem de yurt dışında da önemli bir alternatif haline gelecek."

Dayan, Sağlık Bakanlığının bu kapsamda üretilen ürünler için takip sistemi bulunduğunu, herhangi bir kozmetik ürününün veya tıbbi cihazın hem ismiyle hem de barkod numarasıyla kontrol edilebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erciyes Teknopark'tan Yerli Kozmetik Ürünleri - Son Dakika

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