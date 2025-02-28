Erdemir'den Sıfır Karbon Heykel Yarışması - Son Dakika
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Ekonomi

Erdemir'den Sıfır Karbon Heykel Yarışması

Erdemir, 'Sıfır Karbon' temalı heykel yarışması için başvuruları 9 Mart'a kadar kabul ediyor.

28.02.2025 16:16
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Erdemir'in bu yıl "Geleceğe Yeşil Bir Miras: Sıfır Karbon" temasıyla düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir'in 60 yıldır hayat verdiği çeliğin genç yeteneklerin elinde yeniden şekillenerek sanat eserlerine dönüşeceği yarışma ile sanat eğitimlerine katkı sağlanarak gençlerin üretime teşvik edilmesi ve çeliğin insan hayatındaki yerinin sanat yoluyla anlatılması hedefleniyor.

Türkiye'deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin katılımına açık yarışmaya başvurular, Erdemir'in internet sitesi üzerinden 9 Mart'a kadar yapılabilecek. 14-22 Nisan'da eserlerin gönderilebileceği yarışmanın ödül töreni, 8 Mayıs'ta OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanında gerçekleştirilecek.

Yarışma bu yıl, çeliğin sürdürülebilir bir geleceğe taahhüdünü, insanlığın geleceğe yolculuğunda karşılaştığı zorluklara, yenilikçi ve verimli çözümlerle yanıt verebilme yeteneğini ortaya koymayı amaçlıyor.

8. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından birinci, ikinci ve üçüncü dereceye layık görülen eserler ödüllendirilecek. Jüri Özel Ödülü, Erdemir Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülleri kapsamında toplam 30 eser sahibi, ödül almaya hak kazanacak.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Erdemir, Eğitim, Sanat, Çevre, Miras, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir'den Sıfır Karbon Heykel Yarışması - Son Dakika

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