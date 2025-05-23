Erdemir ve İsdemir\'den Sürdürülebilir Yatırımlar

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, sürdürülebilir büyüme ve Net Sıfır Yol Haritası hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Söz konusu hedef doğrultusunda yatırımlarına hız veren Erdemir, 4'üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi'nin, İsdemir ise yeni nesil 1. yüksek fırının devreye alındığını KAP açıklamalarıyla duyurdu.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, Net Sıfır Yol Haritası ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda iki yatırımı devreye aldı. Erdemir, 4'üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisini, İsdemir ise yeni nesil 1. yüksek fırın yatırımını tamamlayarak üretime başladı.

Tüm faaliyetlerini sorumlu üretim ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüten Erdemir, çevreye duyarlı üretim anlayışının bir göstergesi olan 4'üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi yatırımıyla rekabet gücünü artıracak.

Erdemir'in; kok üretim dengesinin sağlanması, çevresel performansın iyileştirilmesi ve yeni bir tali ürün tesisi kurmak hedefiyle devreye aldığı tesis, yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip. Erdemir'in ithal kok ihtiyacını ve dışa bağımlılığını azaltacak olan 4'üncü kok bataryası, maliyetleri azaltarak üretimde arz güvenliğini de güçlendirecek.

1'inci ve 2'nci batarya veda etti

1965 yılından bu yana hizmet veren 1'inci ve 2'nci bataryaların yerini almak üzere inşa edilen 4'üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi, gelişmiş toz toplama ve filtre sistemlerinin yanı sıra yüksek düzeyde otomasyon alt yapısı gibi birçok ileri teknolojiyle donatıldı. Tesisin mühendislik, planlama, uygulama, sözleşme, satın alma, inşaat, montaj ve test süreçleri, alanında uzman ve tecrübeli Erdemir Mühendislik ve Erdemir ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Erdemir'in mühendislik gücünü ve inovasyon kapasitesini yansıtan yatırım, şirketin sanayi faaliyetlerini çevresel sorumluluk bilinciyle şekillendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyması açısından da önem taşıyor.

4'üncü Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi'nin devreye alınması ile 1965 yılından bu yana hizmet veren ve 74 fırından oluşan 1'inci ve 2'nci kok bataryası tamamen kapatıldı. Dünya genelinde aktif en eski kok bataryaları arasında yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan 1'inci ve 2'nci kok bataryası, 60 yıllık kesintisiz hizmetlerinin ardından, son fırın itmesiyle birlikte devreden çıkarıldı ve kalan fırınların üretimine tamamıyla son verildi.

İsdemir'den Türkiye'nin en yüksek kapasiteli yüksek fırını

Üretim kapasitesini ve sektördeki rekabet gücünü artıracak stratejik bir yatırım gerçekleştiren İsdemir ise Türkiye'nin en yüksek kapasiteli yeni nesil yüksek fırınını devreye aldığını duyurdu. Türk mühendislerin katkılarıyla tasarlanıp inşa edilen yeni nesil yüksek fırın, enerji verimliliğinin yanı sıra maliyet azaltarak, çevreci üretim süreçleriyle şirketin karbon nötr hedeflerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna katkı sunacak.

Yapılan açıklamaya göre, yıllık 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kapasiteli yüksek fırın yatırımı kapsamında, 21 Aralık 1975 tarihinde üretime başlayan ve 19 Mayıs 2016'ya kadar toplam 16 milyon 334 bin 913 ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren eski 1'inci yüksek fırın, son teknolojiyle yeniden tasarlanıp inşa edildi. Verimliliği artıran, enerji tasarrufu sağlayan ve ileri teknolojilerle donatılan yeni nesil yüksek fırın, çevre dostu gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonları azaltarak İsdemir'in karbon nötr hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

İsdemir'in 1. yeni yüksek fırınında tüyer sayısı 16'dan 32'ye, döküm deliği sayısı ise 1'den 4'e çıkarılarak üretim süreci daha hızlı ve etkin hale getirildi. Yeni fırının ham madde besleme sistemi daha modern bir yapıya kavuşturulurken, ısıtma sisteminde yapılan değişikliklerle enerji kullanımı optimize edildi. Aynı zamanda, gelişmiş izleme ve analiz sistemleri sayesinde üretim süreci daha kontrollü ve verimli hale getirilirken, çevre dostu gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonlar azaltılarak sürdürülebilir üretime yönelik güçlü bir adım atıldı. Gelişmiş enerji dönüşüm sistemi (TRT-Top Gas Recovery) sayesinde 13,5 MW elektrik üretme kapasitesine ulaşılan yeni yüksek fırın ile enerji verimliliğinde önemli bir yol kat edildi. - İSTANBUL