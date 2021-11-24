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Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! - Son Dakika

Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!

24.11.2021 11:10
Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!

2011'de Arap Baharı ile birlikte karşı karşıya gelen ve ilişkilerin gerildiği Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri hattında bugün normalleşme için bir adım daha atılıyor... BAE'nin defakto lideri Prens El-Nahyan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşme öncesinde ise dikkat çekici bir yorum ABD medyasından geldi.

Bloomberg, bugün Ankara'da bir araya gelecek Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri olan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde dikkat çekici bir haber yayınladı.

"İş ilişkileri büyürken Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri Türkiye'yi ziyaret ediyor" başlıklı haberde; "İki ülke arasındaki son yıllardaki en üst düzey ziyarette ilişkiler sağlamlaşabilir ve milyarlarca dolarlık yatırım ve ticaretin kilidi açılabilir. Ankara'da Erdoğan ile görüşecek Abu Dabi veliaht prensinin gündeminin üstünde ticaret olması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri devlet ajansı WAM, ikili ilişkilere odaklanılacağını aktarırken detay vermedi" yorumu yapıldı.

"POPÜLERLİĞİ AZALAN ERDOĞAN YENİ YATIRIM KAYNAKLARI BULMAK İSTİYOR"

İki ülke liderinin Ağustos ayında telefon ile görüştüğünü ve ABD'nin bölgede varlığını kuvvetlendirme süreci ile birlikte İran'a karşı cephe oluşturma çabasıyla Orta Doğu'daki düşman ülkelerin yumuşamaya başladığını hatırlatan Bloomberg, Türkiye ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Makalede, "Pandemiyle hızlanan dönüşümde Birleşik Arap Emirlikleri maliyetli bölgesel anlaşmazlıkları bırakıp ekonomiye odaklanmayı amaçlıyor. Bu sırada ekonomiyi yönetme biçimiyle düş kırıklığı yaratarak popülaritesi azalan Erdoğan da Körfez'in petrol üreticisiyle bağlarını iyileştirmek ve potansiyel olarak yeni yatırım kaynakları bulmayı amaçlıyor" denildi.

Abeer Abu Omar imzalı makalede, "İlişkiler düzelmeye başlarken birkaç anlaşma bile yapıldı ve bu sırada Abu Dabi varlık fonu Türkiye'de bazı yatırımlar için bakınıyor. Bloomberg'e Eylül ayında konuşan bazı kaynaklar Abu Dabi varlık fonunun milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım hedeflediğini söylemişti" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!

Tayyip Erdoğan, BAE, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! - Son Dakika
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