Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler - Son Dakika
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Ekonomi

Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler

Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

28.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:56
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Yerel seçimlere sayılı günler kala Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BUNU EKLEMEK DEMEK..."

Konuşmasında "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt veren Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek, ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz. Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz. Bu emeklilerimizin maaşlarının maliyeti değil, ilave artışların tutarıdır. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istemedikleri gibi atıp tutabilirler. Yaptığımız her işin hesabını 85 milyona vermekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"SABIR VE METANET İSTİYORUZ"

Açıklamalarının devamında vatandaşlardan biraz daha sabır isteyen Erdoğan, "Küresel ekonomik kriz çalışanlar ve emeklilerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye de bu dalgadan etkilendi. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonu itibariyle olumlu sonuçları görmüş olacağız. Siz atıp tutanlara bakmayın. Onlar istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Sabır ve metanet istiyoruz" dedi.

Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan\'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler

Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan 'Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın' tezini çürüten sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • irfan Demir: Herzaman vatandaştan Oy ve Sabır isteyen bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 198 14 Yanıtla
  • Avdulkadir Kasapbasi: Malesef sabir edecek güç kalmamıştır sayın başkan kart için hergun arıyorlar 160 7 Yanıtla
  • yılmaz kapar: Senin aldığın maaş ve darayın masrafları,600 milletvekilin aylığı 5 yıl milletvekili olip rmekli olan milletvekillerinin maaşlarını bi hesaplasana. 155 5 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Peki balık baştan kokar derler, önce baştakiler tasarruf yapsın sonra halktan isteyin, vekillerin başkanların maaşları %50 azaltılsın, kamu kurumlarındaki şatafat bitsin, arabaların hepsini satın uçakları azaltın, partilere seçim yardımı iptal edilsin, Rabbena hep bana olmaz bu işler..! Siz yapın bizde sabredelim..! 138 1 Yanıtla
  • irfan Demir: Kütahya Şehir Hastanesi'nde sona doğru! Bu ayın sonunda hizmete açılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat günü hizmete açacağı Kütahya Şehir Hastanesi'nde test çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmanın büyük bir bölümünün tedariklerini tamamladığını ifade eden Vali Musa Işın, "Bu ayın sonunda hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. 8 116 Yanıtla
  • Cemalettin Kurt: tum kök maaşlara 7 ben zam istiyoruz 103 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: ekonomimizin profösörü konuşmuş gene :) 104 4 Yanıtla
  • Harun Gür: Sabır sırf en alttakileremi mahsus. Çift maaş alan milletvekilleri ne oluyor? Hem emekli maaşı hem milletvekili maaşı. Neden maaşın birinden feragat edilmiyor. Ekonomi dibe vurdu.Boş laflarla düzelecek değil. 86 3 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Muhtarlık kaldırılsın veya onlara maaş vermekten vazgeçin.! Hiçbir geliri olmasın, silah verilmesi gibi cazip şeyleri iptal edin, tasarruf ger zaman ezilenden yapılmamalı bu adalet değil..! 79 1
  • Aysun Özcan: Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama, (Ledün ilmine nasıl kavuştun?) diye sorunca, o da, (Günah işlememeye sabretmek sayesinde) diye cevap verdi. 55 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler - Son Dakika
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