Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan\'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler

Ekonomi

Yerel seçimlere sayılı günler kala Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BUNU EKLEMEK DEMEK..."

Konuşmasında "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt veren Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek, ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz. Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz. Bu emeklilerimizin maaşlarının maliyeti değil, ilave artışların tutarıdır. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istemedikleri gibi atıp tutabilirler. Yaptığımız her işin hesabını 85 milyona vermekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"SABIR VE METANET İSTİYORUZ"

Açıklamalarının devamında vatandaşlardan biraz daha sabır isteyen Erdoğan, "Küresel ekonomik kriz çalışanlar ve emeklilerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye de bu dalgadan etkilendi. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonu itibariyle olumlu sonuçları görmüş olacağız. Siz atıp tutanlara bakmayın. Onlar istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Sabır ve metanet istiyoruz" dedi.