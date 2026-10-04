90\'ların yıldızı Bendeniz\'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi

90'lı yılların Türk pop müziğine damga vuran isimlerinden Bendeniz, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Kendine özgü tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla bir dönemin hafızalara kazınan isimlerinden olan sanatçının son görüntüsü, eski haliyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren Bendeniz, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. 90'lı yıllardaki görünümüyle hafızalarda yer edinen sanatçının aradan geçen yıllardaki fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Bendeniz'in değişen görüntüsünün yanı sıra gençlik yıllarına ilişkin anlattığı bilinmeyen bir ayrıntı da gündeme geldi.

BİR DÖNEM FUTBOL OYNADI

Müzik dünyasında şöhrete kavuşmadan önce sporla yakından ilgilenen Bendeniz'in gençlik yıllarında futbol oynadığı ortaya çıktı. Sanatçı, futbol sahalarında forvet olarak görev yaptığını ve golcülüğüyle öne çıktığını anlattı.

"ÇOK İYİ BİR GOLCÜYDÜM"

Futbol oynadığı günlerden söz eden Bendeniz, "Çok iyi bir golcüydüm" ifadelerini kullandı. Spor geçmişinin yalnızca futbolla sınırlı olmadığını anlatan ünlü şarkıcı, atletizmle ilgilendiğini ve lisanslı basketbol oynadığını da belirtti.

Daha sonra müziğe yönelen Bendeniz, 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.