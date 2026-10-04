Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adana'da meydana gelen 4.8 ve 4.9'luk sarsıntıların ardından bu kez Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de panik yaşanmasına neden oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir" açıklamasında bulundu.

Adana'da 17 dakika arayla meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından bu kez Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken paniğe neden oldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,2

AFAD verilerine göre Osmaniye'de kaydedilen depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Adana'daki 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından meydana gelen Osmaniye merkezli deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı bölgede paniğe yol açtı.

Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN KURUM: TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise depremlerin ardından yaptığı açıklamada "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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