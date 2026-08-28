Erhan Tekeli, Besiciliğe Dönüş Yüzde 100 Destekle - Son Dakika
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Erhan Tekeli, Besiciliğe Dönüş Yüzde 100 Destekle

Erhan Tekeli, Besiciliğe Dönüş Yüzde 100 Destekle
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Adana'da Erhan Tekeli, Kırsalda Bereket Projesi ile 6 yıl aradan sonra 18 büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

Adana'da 6 yıl sonra besiciliğe dönen Erhan Tekeli, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nin katkısıyla 18 büyükbaş yetiştiriyor.

Yumurtalık ilçesinde ailesiyle besicilik yapan 35 yaşındaki Tekeli, 2020'de annesinin hayatını kaybetmesi ve babasının emekli olması nedeniyle hayvancılığı bıraktı.

Emekli olan babasının hayvanlarını satmasının ardından 100 dönüm arazi kiralayıp karpuz ve sebze yetiştiren Tekeli, sosyal medya platformlarında gezerken Bakanlığın "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nden haberdar oldu.

Tekeli, yeniden hayvancılığa dönmek için projeye başvurdu.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla geçen ay 15 gebe etçi ırk büyükbaş teslim edilen Tekeli, bunlardan 3'ünün yavrulamasıyla 18 hayvanlık sürüye sahip oldu.

"Bu proje tam benlikti"

Erhan Tekeli, AA muhabirine, babasının hayvanlarını satmasından sonra hep besiciliğe dönmeyi istediğini söyledi.

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyar duymaz harekete geçtiğini dile getiren Tekeli, şöyle konuştu:

"Bu proje tam benlikti. 'Biz yaparız, altından kalkarız' dedim. Baktım ödeme şartları da güzel, yeniden hayvancılığa başlamak amacıyla başvurdum. Et besisi olduğu için sağım işi yok. Kendisi doğuruyor, kendisi büyüyor. Çok şükür destek çıktı, hayvanları aldık, getirdik."

Tekeli, tarımsal üretim ve hayvancılığı bir arada sürdürdüğünü dile getirdi.

Hayvancılığa dönmesinin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen kararından memnun olduğunu ifade eden Tekeli, "Para kazanırsak bu işi ilerleteceğiz, 30-40 büyükbaşa kadar çıkaracağız. Arazimiz de uygun, köyde yaşıyoruz. Sürü için bir boğa alacağım." dedi.

Tekeli, projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erhan Tekeli, Besiciliğe Dönüş Yüzde 100 Destekle - Son Dakika

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