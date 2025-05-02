Erikli ve Pınar Su'ya Rekabet Cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Erikli ve Pınar Su'ya Rekabet Cezası

Erikli ve Pınar Su\'ya Rekabet Cezası

Rekabet Kurulu, Erikli Su'ya 21 milyon, Pınar Su'ya ise 4 milyon lira ceza verdi.

02.05.2025 12:59
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Rekabet Kurulu'nun, Bursa'daki Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Bu çerçevede Erikli'ye 21 milyon 106 bin 469 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Kestel ve İnegöl ilçesinde 2 adet dolum tesisi olan Erikli ve İnegöl ilçesinde üretim faaliyetlerinde bulunan Pınar Su hakkında Rekabet Kurulu'nun yürüttüğü soruşturma neticelendi. Erikli ve Pınar Su tarafından satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle Rekabet Kurulu'nun 21 Eylül 2023 tarihli kararıyla yürütülen incelemede, rapora ve ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya çerçevesince, her iki teşebbüsün de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi.

Yapılan incelemeler neticesinde yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı;

"I- Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ ünvanlı teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişimi içerisinde bulunarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine, II- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü ile 27.12.2024 tarih ve 32765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 1- 5. maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi, uyarınca 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 106 bin 469 lira 63 kuruş, 2- 5. maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi, 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 4 milyon 877 bin 401 lira 33 kuruş, idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı

yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erikli ve Pınar Su'ya Rekabet Cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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