Erken menopoz bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir, 2 bin 603 kadın incelendi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Minareci, erken menopozun ilerleyen yıllardaki bilişsel sağlık açısından önemli bir gösterge olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ABD'de 2 bin 603 kadının sağlık verilerinin incelenmesiyle 18 yıla kadar uzanan takipleri kapsayan araştırma, erken yaşta menopoza giren kadınlarda bilişsel gerilemenin daha hızlı yaşanabileceğini ve Alzheimer hastalığının daha erken ortaya çıkabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, kadınların menopoza girme yaşı ile hafıza performansları, bilişsel işlevleri, beyin görüntüleme bulguları ve Alzheimer tanısı alma zamanları karşılaştırıldı. Elde edilen bulgular, daha erken yaşta menopoza giren kadınlarda genel bilişsel işlevlerin ve kişisel deneyimlere ilişkin anıları hatırlama becerisinin daha hızlı gerileyebileceğini gösterdi.

Buna göre, menopoza 10 yıl daha erken girmenin, Alzheimer hastalığı gelişen kadınlarda hastalığın yaklaşık 1,8 yıl daha erken ortaya çıkmasıyla ilişkili olduğu hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Minareci, menopozun kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin yalnızca bu dönemle sınırlı kalmadığını, ilerleyen yıllarda da önem taşıyabileceğini belirtti.

Menopozun yalnızca adet döngüsünün sona ermesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Minareci, "Kadın vücudunda yaşanan hormonal değişimler, kemiklerden kalp ve damar sistemine, beyin fonksiyonlarından genel sağlık durumuna kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. Özellikle östrojen hormonundaki azalma, beyin sağlığı açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

Minareci, araştırmanın menopoz yaşının uzun vadeli bilişsel sağlıkla ilişkili olabileceğini gösterdiğine işaret ederek, menopozun ne zaman başladığının yanı sıra kadın sağlığı üzerinde uzun vadede oluşturabileceği etkilerin de dikkate alınması gerektiğini aktardı.

"Erken menopoz, gelecekteki riskler için bir uyarı olabilir"

Minareci, 40 yaşından önce menopoza girilmesinin, yalnızca üreme döneminin erken sona ermesi anlamına gelmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durum, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecek bazı sağlık riskleri açısından da önemli bir uyarı olabilir. Araştırmalar, erken menopoz ile bilişsel gerileme arasında ilişki olabileceğini gösteriyor. Ancak bu sonuç, erken menopoza giren her kadının Alzheimer hastalığına yakalanacağı anlamına gelmiyor. Önemli olan, bu bilimsel bulguları doğru yorumlamak ve risk taşıyan kadınların sağlık durumlarını erken dönemden itibaren değerlendirmek."

Erken menopoz belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Minareci, özellikle 40 yaşından önce ortaya çıkan adet düzensizlikleri ve menopozla ilişkili yakınmalarda uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Minareci, "Menopoz belirtilerini yalnızca yaşın getirdiği doğal değişimler olarak görüp geçiştirmeyin. Özellikle 40 yaşından önce adet düzensizlikleri, sıcak basmaları, gece terlemeleri ve uyku problemleri yaşıyorsanız, bir uzmana başvurun. Erken menopoz tanısı alan kadınlarda kemik sağlığı, kalp-damar sistemi ve diğer bireysel risk faktörleri birlikte değerlendirilmeli. Menopozun başladığı yaşı bilmek ve süreci doğru yönetmek, kadınların ilerleyen yıllardaki sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olabilir." değerlendirmesinde bulundu.