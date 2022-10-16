Erkut Çelebi: "TTSO'nun itibarını zedeleyecek söylem ve davranışlardan uzak durulmalı" - Son Dakika
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Erkut Çelebi: "TTSO'nun itibarını zedeleyecek söylem ve davranışlardan uzak durulmalı"

16.10.2022 16:23
Erkut Çelebi: "TTSO'nun itibarını zedeleyecek söylem ve davranışlardan uzak durulmalı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan adayı Erkut Çelebi, seçime günler kaldığını belirterek, "Seçimin sonucundan daha çok inanın ki Trabzon'un Ticaret ve Sanayi Odası'na yakışır bir seçim olmasını arzuluyoruz" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan adayı Erkut Çelebi, seçime günler kaldığını belirterek, "Seçimin sonucundan daha çok inanın ki Trabzon'un Ticaret ve Sanayi Odası'na yakışır bir seçim olmasını arzuluyoruz" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde başkan adayı Erkut Çelebi açıklamalarda bulundu. Çelebi, seçim sürecinde herkesin özel hassasiyet göstermesini isteyerek, "Seçim sürecinde yapılanlar, yapılmayanlar ve projeler konuşulur. Karalama politikası kimseye fayda sağlamaz. Trabzon'a yakışır, Türkiye'ye örnek olacak bir seçim gerçekleştirelim" çağrısında bulundu.

Çelebi, yola çıkış gayelerinin Trabzon'da birlikte güçlü bir TTSO yönetimi oluşturmak olduğunun altını çizerek, "3 yıldır bir çalışma içerisindeyiz. Tek tek, kimi üyelerimizi ziyaret ederek, kimi üyelerimizle telefonla konuşarak, kimi üyelerimizin bizleri ziyareti ile odamızın mevcut projelerine neler katacağız noktasında istişareler yapıyoruz. TTSO'nun daha güçlü, daha kolektif, daha organize, daha üretken, daha heyecanlı ve Trabzon'un tüm dinamikleriyle istişareli bir şekilde başarıyı nasıl sağlarız bunu düşünüyoruz. Artık seçime günler kaldı. Seçimin sonucundan daha çok inanın ki Trabzon'un Ticaret ve Sanayi Odası'na yakışır bir seçim olmasını arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

Turuncu liste olarak "güçlü Trabzon" mottosuyla yola çıktıklarını dile getiren Çelebi, "Bizimle beraber yürüyen arkadaşlarımıza yapılan yakışıksız, seviyesiz ve yalan söylemler olduğu kulağımıza geliyor. Başta söyleyeyim biz kimsenin çirkinliği içinde olmayacağız, kimse bizi böyle bir ortama çekmeye çalışmasın. Oy uğruna, koltuk uğruna odamızın itibarını kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Trabzon'umuza, şehrimizin ticaretçisine, sanayicisine yakışır bir seçim olması tüm üyelerimize ve makamlara aday olan arkadaşlarımızdan ricamızdır. Birlikteliğimizle şehirde güzel bir hava oluşturduk, güzel bir kampanya yürütüyoruz, adaylar arasında tatlı bir rekabet var. Kazanırız, kaybederiz bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Ama güzellikle bu süreci atlatalım, kazanan TTSO olsun, kazanan Trabzon olsun, kazanan Türkiye olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle bize destek veren, verecek olan veya karşımızda olan her üyemizi en güzel dileklerimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Türkiye, Trabzon, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erkut Çelebi: 'TTSO'nun itibarını zedeleyecek söylem ve davranışlardan uzak durulmalı' - Son Dakika

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