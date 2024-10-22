Ermaksan, SAHA EXPO'da Savunma Teknolojilerini Sergileyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Ermaksan, SAHA EXPO'da Savunma Teknolojilerini Sergileyecek

Ermaksan, SAHA EXPO\'da Savunma Teknolojilerini Sergileyecek

Ermaksan, 22-26 Ekim'de SAHA EXPO'da yerli savunma çözümlerini tanıtacak.

22.10.2024 12:35
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Ermaksan,22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği savunma çözümlerini sergileyecek.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ermaksan, 60 yıllık üretim tecrübesiyle savunma sanayiine yönelik geliştirdiği sistemleri SAHA EXPO'da sergileyecek. Ermaksan'ın fuarda tanıtacağı çözümler arasında deniz ve kara platformları için geliştirdiği 40/70 mm'lik toplar, hava savunma platformları için yüksek güçlü lazer kaynakları, FBG lazer sensörleri ve dijital ikiz teknolojileriyle yapısal izleme çözümleri, ayrıca 3D metal yazıcılar ve parça üretim teknolojileri yer alıyor.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, fuara ilişkin yaptığı açıklamada: "Son on yılda ülkemizin savunma sanayisindeki hızlı gelişmelerini yakından izleyerek, 60 yıllık makine üretim tecrübemiz ve altyapımızla geliştirdiğimiz, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda daha önce yapılmamış, özgün ve ürüne dönüşmüş sistemlerimizle SAHA EXPO'ya katılıyoruz. Yüksek teknolojiyi odağımızda tutarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışından gelecek sektör temsilcileriyle buluşturmak için heyecanlıyız" dedi.

SAHA EXPO 2024, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayindeki gücünü uluslararası alanda sergileyecek. 90 bin metrekare alanda düzenlenecek fuara, 1400'den fazla katılımcı ve 150 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Bu büyük etkinlikte Ermaksan, yerli ve milli savunma teknolojilerini sergileyerek Türkiye'nin savunma gücüne katkı sağlamaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ermaksan, SAHA EXPO'da Savunma Teknolojilerini Sergileyecek - Son Dakika

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