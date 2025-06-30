Eruhlu Kadınların Kooperatifi, Yöresel Ürünleri ile İspanya\'ya Ulaşıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde kadınların kooperatif çatısı altında üreterek sattıkları yöresel ürünler beğeni topluyor. Kadınlar, gelen talepler üzerine ürünlerini İspanya'ya da gönderdi.

Eruhlu kadınların ürettikleri doğal ve organik ürünler yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Kooperatifte yöreye ait Zivzik narı suyundan pestil, doğadan dağ kekiği, kerenk ve ışkın gibi bitkiler toplanarak yapılan salamura ve turşu satışa sunuluyor. Gelen siparişlere göre yaptıkları sac ekmeği ve yöresel yemekleri de satarak gelir elde eden kadınlar, ayrıca kooperatif bünyesinde hayırseverlerden topladıkları abiye ve gelinlikleri evlenecek genç kızlara ücretsiz olarak kiralıyor.

İlk kadın belediye başkan yardımcısı olarak Eruh'ta çalışan kooperatif başkanı Nazmiye Teymurtaş, kooperatifin kuruluş amacının Eruhlu kadınlara destek olmak ve istihdam sağlamak olduğunu belirtti. Kooperatifi kurarak kadınlarla birlikte sosyal bir aktivite amaçladığını belirten Teymurtaş, "Evleri gezerken kadınlarımızın hiçbirinin evden dışarı çıkmadığını gördüm. Sohbet esnasında 'Biz dışarı çıkamıyoruz' diyorlardı. Zaten evlerinde üretiyorlardı, kendileri üretim yapıyordu. Bir düşünce geldi, bir kooperatif kuralım dedik. En azından hem bir ortam sağlanmış olur hem de üretip satış yapmış oluruz dedik. Evlerinde ürettikleri ürünleri dışarıya satalım dedik. Eruh, coğrafi konumu olarak dört tarafı dağlarla çevrilidir. Pazara uzak bir yer olduğu için biz de böyle bir düşünce sağladık. Bizim dağlarda çok güzel yetişen bitkilerimiz var. Özellikle dağ kekiği. Dağ kekiğinden kadınlarımız toplayıp, temizleyip hem turşusunu hem kurutmasını yapıp sofralara hazırlıyor. Zivziv narını Siirt fıstığı ile birleştirerek sucuk yaptık. En azından Siirt'e ait olan ürünlerimizi tanıtalım dedik. O da çok büyük bir beğeni kazandı. İspanya'ya kadar ürün gönderdik. İnşallah devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Hatun Beştaş ise, "Kooperatif biz kadınları aynı çatı altında topladı. Daha önce herhangi bir sosyal alanımız yoktu. Burada 7 kadınla birlikte bir araya geldik. Hem çalışıp hem de bir arada olmamız bize çok iyi geliyor" dedi. - SİİRT