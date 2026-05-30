Erzincan'a 800 Milyon Liralık Besi OTB Yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 800 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Erzincan Besi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan Besi OTB'deki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Erzincan'ı, hayvancılıkta dev bir üretim merkezine dönüştürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"800 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz Erzincan Besi OTB'de altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 1300 dekarlık alanda yükselen OTB, 82 modern işletme ve 17 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle bölgemizin gücüne güç katacak. Bu büyük yatırım, sadece üreticimize yeni fırsatlar sunmakla kalmayacak, aynı zamanda gıda arz güvenliğimizin de en güçlü teminatlarından biri olacak. Yatırımcılarıyla buluşmak için gün sayan bu dev eserimiz ülkemize hayırlı olsun."