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Erzincan Besi TDİOSB projesi 1,3 milyon metrekare alanda kurulacak - Son Dakika

Erzincan Besi TDİOSB projesi 1,3 milyon metrekare alanda kurulacak

01.02.2022 11:00
Erzincan Besi TDİOSB projesi 1,3 milyon metrekare alanda kurulacak

Erzincan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge çalışmaları (TDİOSB) 1,3 milyon metrekare alanda kurulacak.

Erzincan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge çalışmaları (TDİOSB) 1,3 milyon metrekare alanda kurulacak.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Bu çalışma çerçevesinde, Erzincan'ın Türkiye çapında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile rekabet edebilmesi için nitelikli ve verimli hayvan sayısı artırılması ve örtü altı sebze üreticiliği ile tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir yeterliliğe ulaşılabilmesi hedefleniyor. Projede hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin, yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak, süt, et gibi hayvansal ürünlerin ve örtü altı sebzelerin sağlıklı ve yeterli miktarda üretimlerinin sağlanarak daha iyi yetiştirme ve üretilme koşullarında karlı bir işletmecilik sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yol, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve çevre güvenliği gibi alt yapı çalışmalarının teşvikler kapsamında Kalkınma Bakanlığınca yapılmasının üreticiler için avantaj sağlayacağı projede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin aktif hale gelmesiyle, tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin içerisinde bir araya toplanması, tek elden sevk ve idare edilmesine imkan sağlayan bir sistem oluşturulması ve pazarlamanın kolaylaştırılması ile teknik hizmetlerin zamanında ulaştırılması sağlanacak.

1,3 milyon metrekare alanda kurulacak olan proje, faaliyete geçtiğinde bin kişiye istihdam sağlanacak, 7 bin 650 ton et üretimi yapılacak bunların yanı sıra 17 bin baş kapasite, 82 işletme, 3 sanayi tesisi yer alacak. - ERZİNCAN

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Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan Besi TDİOSB projesi 1,3 milyon metrekare alanda kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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