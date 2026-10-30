Erzincan'da 28 üreticiye sera örtüsü desteği verildi, 15 bin 579 kilogram dağıtıldı - Son Dakika
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Erzincan'da 28 üreticiye sera örtüsü desteği verildi, 15 bin 579 kilogram dağıtıldı

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Erzincan\'da 28 üreticiye sera örtüsü desteği verildi, 15 bin 579 kilogram dağıtıldı
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Erzincan'da seraların yenilenmesi için yürütülen projede 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü dağıtıldı. Desteğin yüzde 50'si hibe olarak karşılandı; projeyle üretim koşullarının iyileştirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Erzincan'da örtü altı üretimin geliştirilmesi ve seraların yenilenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi.

"Örtüaltı Tesislerin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında sağlanan desteğin yüzde 50'si hibe olarak karşılandı.

Toplam 2 milyon 400 bin lira bütçeli projenin 1 milyon 200 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyon 200 bin lirası ise üreticiler tarafından karşılandı.

Sera örtülerinin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, siyasi parti temsilcileri ve seracılar katıldı.

Proje ile üreticilerin üretim koşullarının iyileştirilmesi, sera altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 28 üreticiye sera örtüsü desteği verildi, 15 bin 579 kilogram dağıtıldı - Son Dakika
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