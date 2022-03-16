Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi

16.03.2022 19:14
Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) tarafından Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) tarafından Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkayap Kongre ve Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Osman Savaş, ASELSAN Güdüm ve İnsansız Sistemler Program Direktörü Demet Balioğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda yapılan konuşmaların ardından Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Güdüm ve İnsansız Sistemler Program Direktörü Demet Balioğlu, Savunma Sayaninin Amiral Gemisi ASELSAN ile Sanayi ve Teknoloji Ekosistemi konusunda katılımcılara sunum yaptı.

Ardından "Erzincan İçin Bir Fikrim Var" yarışmasında ilk üçe giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Programın sonunda; Erzincan'da üretim yapan firmalar tarafından kurulan stantları gezildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi

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Araştırma Geliştirme, Erzincan, Aselsan, Kongre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Ar-Ge İnovasyon ve Kariyer Günleri düzenlendi - Son Dakika


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