Erzincan'da ekmek 4 TL oldu - Son Dakika
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Erzincan'da ekmek 4 TL oldu

26.06.2022 12:24
Erzincan'da ekmek 4 TL oldu

Erzincan'da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.

Erzincan'da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan'da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL

80 gr. Simit 4.00 TL

80 gr. Poğaça 4.00 TL

70 gr. Börek 4.00 TL

270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da ekmek 4 TL oldu - Son Dakika

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