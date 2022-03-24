Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek - Son Dakika
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Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek

24.03.2022 08:46
Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek

Erzincan'da 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

Erzincan'da 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası, açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.

Toplam 1987,92 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 6 Nisan saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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Erzincan, Gazete, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek - Son Dakika


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