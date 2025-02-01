Erzincan'da Kaliteli Bal Üretimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzincan'da Kaliteli Bal Üretimi Başladı

Erzincan\'da Kaliteli Bal Üretimi Başladı

Tarım Kredi Kooperatifi, Erzincan'da kaliteli bal üretimi için yeni fabrika kurdu, çiftçiye alım garantisi sağlıyor.

01.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan yeni fabrikayla hem çiftçiye alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.

Kentin zengin floraya sahip dağlarında üretilen çiçek balının sofralara ulaştırılması için Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Erzincan Organize Sanayi bölgesinde günlük 10 ton işleme kapasiteli bal paketleme fabrikası kuruldu.

Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, Türk Gıda Kodeksi'nin belirlediği standartların da üzerinde kaliteli bal alımını gerçekleştiren kooperatif, yapılan test ve analizlerin ardından ürünü paketlemek için fabrikaya alıyor.

İnsan elinin değmediği ve son teknolojinin kullanıldığı fabrikada, otomasyon sistemle yüksek kaliteye sahip çiçek ballarının kavanoz, çıt kapak ve piknik tarzı 5 ayrı ürün olarak dolumu ve paketlenmesi yapılıyor.

Kentteki yeni yatırımla hem çiftçiye ürettiğine karşılık alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.

"Fabrika, Avrupa standartlarında kuruldu"

Fabrika Müdürü ve kimyager Semih Akbulut, AA muhabirine, bölgenin, bal üreticileri için zengin floraya sahip olduğunu söyledi.

Türk Gıda Kodeksi'nin belirlemiş olduğu standartların üzerinde üreticilerden bal aldıklarını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Özellikle bulunduğumuz coğrafya itibarıyla bu bölge ve buna benzer bölgelerden çıkan balın kalitesi üst seviyededir. Alımı gerçekleştirilen ballar daha sonra üretim tesisimize getirilir. Tesisimizde günlük 10 ton bal işleniyor. Avrupa standartlarında makina ve laboratuvara sahip teknolojinin son imkanları ile kurulmuş olan fabrikamızda ürün el değmeden otomasyon sistemi ile paketlenmesi gerçekleştirilmektedir."

Akbulut, standartlara göre bal üretimi yapan herkese alım garantisi verdiklerini belirterek üretilen balın Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olması zorunluluğu olduğunu dile getirdi.

"Çiftçilerimizi tarımsal anlamda destekliyoruz"

Ürünün bal kodeksine uygun olması ve kuruma ait uygun değerlere sahip olması karşılığında alımları gerçekleştirdiklerini anlatan Akbulut, "Çiftçilerimizi tarımsal anlamda destekliyoruz. Analiz değerleri uygun gelmesi halinde üreticilere alım garantisi veriyoruz. Burada sözleşmeli aracılık diye bir modelimiz var. Çiftçilerimize şunu diyoruz, siz bizim kurumun bal kodeksine teminine uygun aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifine uygun bal ürettiğiniz sürece biz ürünlerini alıyoruz." dedi.

Üreticilerden sezonda yaklaşık 2 bin tona yakın bal aldıklarını söyleyen Akbulut, "Fabrikamızda her sene rekoltemiz ve ürün kalitemiz yükselir. Daha çok çiftçimize hitap edeceğiz. Bal üretiminde kalitenin üzerine düşmemizdeki en önemli parametre, çiftçilerin de balı bize satabilmeleri için kaliteli üretim yapmak zorunda kalmaları. Tabii bu da üretimde kalite parametresini yükseltmekte. Fabrikada 22 personelle çalışmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, erzincan, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Kaliteli Bal Üretimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Kaliteli Bal Üretimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.