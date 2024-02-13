Erzincan'da Maden Ocağında Toprak Kayması: 9 İşçiye Ulaşılamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da Maden Ocağında Toprak Kayması: 9 İşçiye Ulaşılamıyor

Erzincan\'da Maden Ocağında Toprak Kayması: 9 İşçiye Ulaşılamıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzincan'da bulunan bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamadığını duyurdu. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 18:01
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamadığını bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ezincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Maden Ocağında Toprak Kayması: 9 İşçiye Ulaşılamıyor - Son Dakika
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