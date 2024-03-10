Erzincan'da Ramazan Ayı Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da Ramazan Ayı Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu

Erzincan\'da Ramazan Ayı Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu

Erzincan'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görürken, tulum peyniri sahurda tercih ediliyor. Esnaf, bu ayın bereketli olduğunu ve işlerin iyi gittiğini belirtiyor.

10.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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Erzincan'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, esnafa can suyu oldu.

Erzincan merkezde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Yaşanan yoğunluk kent esnafının yüzünü güldürürken, tezgahlarda özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Özellikle kahvaltıda sık tüketilen tulum peynirinden vazgeçemeyen vatandaşlar, tuzlu olmasına rağmen sahurlarda tüketilen peynirin tokluk hissi verdiğini ileri sürüyor.

"Bu ay bereketli bir aydır"

Konuya ilişkin konuşan Ahmet Erdoğan isimli esnaf, 11 ayın sultanı Ramazan ayının geldiğini belirtti. Erzincanlılar kahvaltıda olduğu gibi sahurda da tulum peyniri tükettiğini ifade eden Erdoğan, "Tulum peyniri tuzlu olduğu için iftara kadar susatıyor ama tokluk hissi de veriyor. Bunun yanında sahurda tahin içerisine pekmez karıştırılırken, kimi vatandaş ise tahin içerisinde bal karıştırıyor. Ancak biz ballı tahinin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. 11 ayın ardından bu ayı dolu dolu geçiriyoruz. Bu ay bereketli bir aydır. Hamdolsun işlerimiz iyi, inşallah daha da iyi olacaktır" dedi.

Eski Ramazan aylarını özlediklerini kaydeden Ali Uysal isimli bir diğer esnaf da vatandaşın kahvaltılık ürünlere rağbet ettiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Ramazan Ayı Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu - Son Dakika

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