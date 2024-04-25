Erzincan\'da Toplu Sera Bölgesi ve Tulum Peyniri Üretimi İçin Şirket Kuruldu

Ekonomi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatları doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek, kent için büyük önem taşıyan 350 dönümlük Toplu Sera Bölgesinin oluşturulması ve tulum peyniri üretiminde standartlaşmanın sağlanması amacıyla kurulan şirket konusunda toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve teknik elemanlar katıldı. - ERZİNCAN