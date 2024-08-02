Erzincan\'da Yeni Sosyal Tesis Hizmete Girdi

Ekonomi

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yapılan sosyal tesis vatandaşların hizmetine girdi.

Erzincan'da İl Özel İdaresi ortaklığında yapılan sosyal tesis kafeterya-yemekhane, misafirhane ve çok amaçlı toplantı salonunu ile hizmete girdi.

Sosyal tesisi yerinde inceleyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tesisin yemeklerini tattı, ardından tesiste yer alan misafirhaneleri inceleyerek Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, sosyal tesislerin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN