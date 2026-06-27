Erzincan'dan Dünya'ya Balık İhracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'dan Dünya'ya Balık İhracı

Erzincan\'dan Dünya\'ya Balık İhracı
27.06.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan'da yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz somonuna dönüştürülerek yurtdışına ihraç ediliyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki su ürünleri tesislerinde yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz somonuna dönüştürülmek üzere Trabzon ve Elazığ'a gönderilirken, işlenen balıklar başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tuzla Çayı üzerinde faaliyet gösteren Tercan Su Ürünleri Tesisi'nde üretim aralıksız devam ediyor. Tesiste yetiştirilen alabalıklar belirli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz somonu olarak yetiştirilmek üzere Trabzon ve Elazığ'daki işletmelere sevk ediliyor.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan işletme sahibi Şükrü Adam, her gün gün doğmadan tesisin yolunu tuttuğunu belirterek, üretim sürecinin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Sabah saatlerinde balıkların yemlendiğini, günün geri kalanında ise ağların temizlenmesi ve bakım çalışmalarının yapıldığını ifade eden Adam, tesislerinin 50 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Yetiştirdikleri yaklaşık 220 bin balığı 250-300 gram ağırlığa ulaştırdıktan sonra Trabzon ve Elazığ'a gönderdiklerini anlatan Adam, "Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." dedi.

Tercan Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren işletmelerde her yıl yaklaşık 3 milyon somon balığı yetiştiriliyor. İşlenen balıklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, Erzincan, İhracat, Ekonomi, Trabzon, Elazığ, Tercan, Rusya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'dan Dünya'ya Balık İhracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

10:55
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi Kapılar açılınca hücum ettiler
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
10:42
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:24:51. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'dan Dünya'ya Balık İhracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.