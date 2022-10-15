Erzincan ekonomi haberi | Erzincan'da doğalgaza zam - Son Dakika
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Erzincan ekonomi haberi | Erzincan'da doğalgaza zam

15.10.2022 12:51
Erzincan ekonomi haberi | Erzincan'da doğalgaza zam

Erzincan haberler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ'nin perakende satış tarifesini güncelleyerek, fiyat düzenlemeleri yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ'nin perakende satış tarifesini güncelleyerek, fiyat düzenlemeleri yaptı.

EPDK, Erzincan ilinde hizmet veren DAG/850-1/134 numaralı lisans sahibi Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ'nin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifesini yayınladı. EPDK, bundan önce 18 Temmuz 2019 tarihinde güncellediği tarifede, tüketim kapasitesi kademelerine göre değişen oranlarda güncellemeler yaptı. 2. kademede %130'luk artış yapan EPDK, 5. Kademedeki fiyatı %1822 oranında arttırdı.

Buna göre Enerya Erzincan Gaz'ın yıllık tüketim miktarlarına göre sistem kullanım bedeli üst sınırları ve yapılan düzenlemelerin oranı aşağıdaki gibi sıralandı.

Kademe 1) 0 - 100.000 Sm3: 1,088643 TL/Sm3 (%150)Kademe 2) 100.001 - 1.000.000 Sm3: 0,636777 TL/Sm3 (%130)Kademe 3) 1.000.001 - 10.000.000 Sm3: 0,362301 TL/Sm3 (%367)Kademe 4) 10.000.001 - 100.000.000 Sm3: 0,206135 TL/Sm3 (%848)Kademe 5) 100.000.001 Sm3 ve üzeri: 0,117283 TL/Sm3 (%1822). Yeni tarife 01 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan ekonomi haberi | Erzincan'da doğalgaza zam - Son Dakika

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