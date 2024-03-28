Erzincan Tulum Peyniri İçin Şirketleşme Çalışmaları Sürüyor

Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarında beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen ve kent merkezindeki işyerlerinde kilosu 280-285 TL'den satılan tulum peynirinde şirketleşmeye gidilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı.
Yaz sezonunda kentteki zengin bitki örtüsüne sahip 3 bin rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman ırkı koyun ve kıl keçisinden elde edilen süt, yöreye özgü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan şirden (peynir mayası) ile mayalanarak Erzincan tulum peyniri elde ediliyor.
Coğrafi işaret alan yöreye özgü tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geliyor.
Erzincan Tulum Peyniri asırlardan bu yana kahvaltı sofralarını süsleyen, kuşaklar boyunca vazgeçilemeyen bir lezzet. İlk ne zaman, nerede, nasıl üretildi, keçi ya da koyun derisinden yapılan tulumlara basmak nereden kimin aklına geldi bilinmez ama Fırat'ın sularıyla yıkanan, onlarca kavime yurt olan bu kadim topraklar, böylesine mükemmel bir lezzeti miras bırakmıştır Anadolu'nun çocuklarına.
Erzincan ile özdeşleşmiş, ünü tüm ülkede bilinen ve tüketicilerden her daim tam not alan Erzincan Tulum Peyniri, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Padişahlarından tutun da Anadolu'nun dört bir yanındaki her haneye uğramış, lavaş ve çayla birlikte mükemmel bir üçlü oluşturmuştur. Bu üçlüye kimi zaman Kemah'ın cevizi, kimi zaman Cimin'in üzümü ya da Erzincan'ın yerli domatesleri eşlik etmiştir sofralarda.
Damaklarda kendine özel bir yer edinen Erzincan Tulum Peynirinin vazgeçilemeyen lezzetinde Erzincan'ın 3 bin metre yükseklikte yer alan yaylalarında yetişen bitkilerin de, bu bitkilerle beslenerek o aromayı sütüne ortak eden akkaraman koyununun da, mayalamada kullanılan Kemah tuzu ve şirdenin de, bu mükemmel lezzeti üreterek sofralarımıza taşıyan nasırlı ellerin de elbette hakkı var.
Yüzölçümünü üçte biri mera ve yaylalardan oluşan Erzincan'da, binlerce kişiye istihdam sağlayan Erzincan Tulum Peyniri sektörü şirketleşmeye doğru gidiyor.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla tulum peynirinde şirketleşme ile ilgili toplantı yapıldı.
Vali Aydoğdu, coğrafi işaretli ürünlerden tulum peynirinde hem belirli bir standart oluşturulması hem de markalaşmaya gidilmesi açısından yapılacak olan çalışmaların Erzincan için önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi. Balta, ayrıca kente 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ve 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balta, ayrıca 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını ve bu tesisler sayesinde yıllık 815 milyon lira katkı sağladıklarını ve 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası olan siteler açabildiklerini belirtti. Eresin ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ve yerli tatilcilerin bayram döneminde memleket turizmine yöneleceğini söyledi. Ayrıca, Eresin sahte çevrim içi sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve otellerin kendi web sitelerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.
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