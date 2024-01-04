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Erzincan Tulum Peyniri için toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan Tulum Peyniri için toplantı düzenlendi

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, tulum peyniri üretiminin arttırılması, coğrafi tescil işaret logosuyla satışa sunulması ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılması gibi konular ele alındı.

Erzincan Tulum Peyniri için toplantı düzenlendi
04.01.2024 - 09:09,
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Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünlerden "Erzincan Tulum Peyniri" ile ilgili olarak Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Çağrı Çırak, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan, akademik personeller, sivil toplum kuruluşları ve sektörde faaliyet gösteren üreticilerin katılımıyla toplantı yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu'nun coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin standardizasyonu, tanıtımı, markalaşması gibi konularda gerekli çalışmaların yapılması yönünde verdiği talimat doğrultusunda Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak 2. toplantı gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; coğrafi tescil standartına uygun olarak üretilecek tulum peyniri miktarının arttırılması ve bu ürünlerin coğrafi tescil işaret logosuyla satışa sunulması, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilerek "Erzincan Tulum Peyniri"nin pazar payının arttırılması, üreticilerin meralardaki sosyo-ekonomik şartlarının daha da iyileştirilmesi gibi konular görüşülerek istişare edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Emre Aktaş: Aman ne önemli bir toplantı kilosu ne kadar olmus haberi olan varmı veya tulum peynirini erzincanlılarmi yapıyor şavaklı olmasa tulum peynirinin kokusunu duyamıcaz memlekette is yok millet özel sektör fabrikalara torpille girmeye çalısıyor is sahası açacakları yerde tutturmuslar tulum peyniri cimin üzümü Allahınızı severseniz yapmayın Yanıtla 0 0

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Son Dakika Ekonomi Erzincan Tulum Peyniri için toplantı düzenlendi - Son Dakika


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