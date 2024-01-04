Erzincan Tulum Peyniri için toplantı düzenlendi

Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünlerden "Erzincan Tulum Peyniri" ile ilgili olarak Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Çağrı Çırak, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan, akademik personeller, sivil toplum kuruluşları ve sektörde faaliyet gösteren üreticilerin katılımıyla toplantı yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu'nun coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin standardizasyonu, tanıtımı, markalaşması gibi konularda gerekli çalışmaların yapılması yönünde verdiği talimat doğrultusunda Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak 2. toplantı gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; coğrafi tescil standartına uygun olarak üretilecek tulum peyniri miktarının arttırılması ve bu ürünlerin coğrafi tescil işaret logosuyla satışa sunulması, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilerek "Erzincan Tulum Peyniri"nin pazar payının arttırılması, üreticilerin meralardaki sosyo-ekonomik şartlarının daha da iyileştirilmesi gibi konular görüşülerek istişare edildi. - ERZİNCAN