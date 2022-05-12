Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı - Son Dakika

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda

17 bin 488, dış hatlarda ise bin 488 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanındaki iç hatlarda 159 uçak, dış hatlarda ise 16 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 179 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2022 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında toplam 72 bin 934 yolcu, uçak trafiği 643, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 747 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN