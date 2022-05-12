Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

12.05.2022 09:53
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda

17 bin 488, dış hatlarda ise bin 488 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanındaki iç hatlarda 159 uçak, dış hatlarda ise 16 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 179 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2022 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında toplam 72 bin 934 yolcu, uçak trafiği 643, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 747 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı

Yıldırım Akbulut, Erzincan, Nisan, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:48 HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
09:43 Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
09:12 Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement