Erzurum 2. OSB Yatırımları Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Erzurum 2. OSB Yatırımları Masaya Yatırıldı

Erzurum 2. OSB Yatırımları Masaya Yatırıldı
18.06.2026 09:54
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Vali Baruş başkanlığında yapılan toplantıda Erzurum 2. OSB'nin geliştirilmesi ele alındı.

Erzurum'un üretim gücünü artıracak ve sanayi altyapısını daha da güçlendirecek yatırımlar, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, toplantıda kesin tahsis süreçleri, sınır genişletme çalışmaları, imar planı değişiklikleri, itfaiye binası yapımı, telekomünikasyon altyapısı, haziran ayı sanayi parseli bağımsız denetim gibi başlıklar değerlendirildi.

Toplantıda sunulan bilgiler doğrultusunda, genişleme alanlarıyla birlikte yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması planlanan Erzurum 2. OSB'nin, Erzurum'un sanayi, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini önemli ölçüde artıracak stratejik bir yatırım alanı olacağı ifade edildi.

Bölgenin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum'un Doğu Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflendiği bildirildi.

Vali Baruş, ayrıca 2. OSB'deki bazı firma yetkilileriyle de bir araya gelerek, yatırımları inceledi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ve OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Erzurum, Ekonomi, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum 2. OSB Yatırımları Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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