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Erzincan'da 11 ayda 102 şirket kuruldu - Son Dakika

Erzincan'da 11 ayda 102 şirket kuruldu

24.12.2021 09:37
Erzincan'da 11 ayda 102 şirket kuruldu

TOBB 2021 Ocak-Kasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

TOBB 2021 Ocak-Kasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzincan'da bu yılın 11 ayında 102 şirket kuruldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde 2021'nin Ocak - Kasım bölümünde 2 bin 298 şirket, 91 kooperatif, bin 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 291 şirket, 44 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 237 şirket, 38 kooperatif ve 647 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin 290 şirket, 80 kooperatif ve bin 504 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu. Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla şirket kurulumu Van'da kaydedildi. Bu yılın 11 ayında Van'da 467, Malatya'da 448, Elazığ'da 308, Erzurum'da 230, Ağrı'da 133, Bingöl'de 124, Bitlis'te 122, Erzincan'da 102, Muş'ta 100, Hakkari'de 93, Iğdır'da 64, Kars'ta 54, Tunceli'de 34, Ardahan'da 19 şirket kuruldu.

TOBB Verileri

Yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,6 arttı. 2021 yılının ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,6 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 yılı Ocak-Kasım dönemi kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, 2021'in ilk 11 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış oldu. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 oranında azaldı.

2021'in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,5 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 oranında azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,4 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,0 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artış oldu.

Kasım 2021'de, Kasım 2020'ye göre kurulan şirket sayısında yüzde 17,6 artış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 oranında azaldı.

Kasım 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 57,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 3.700,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,0 oranında artış oldu.

Kasım 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu ayda kurulan toplam 10 bin 302 şirket ve kooperatifin yüzde 84,4'ü limited şirket, yüzde 14,5'i anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7'si İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

2021 yılında toplam 101 bin 220 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 86.666 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57,3'ünü, 13.235 anonim şirket ise yüzde 42,7'sini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da 11 ayda 102 şirket kuruldu

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Kooperatif, Erzurum, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 11 ayda 102 şirket kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erzincan'da 11 ayda 102 şirket kuruldu - Son Dakika
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