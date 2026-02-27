Erzurum'da Halk Pazarları'nın 13. Şubesi açıldı - Son Dakika
Erzurum'da Halk Pazarları'nın 13. Şubesi açıldı

Erzurum\'da Halk Pazarları\'nın 13. Şubesi açıldı
27.02.2026 15:55  Güncelleme: 16:03
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Pazarı Projesi, yeni şubesini Zirve TOKİ'lerde açtı. Açılışta Vali Baruş, proje ile halkın uygun ve kaliteli ürüne ulaşmasının sağlandığını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Pazarı Projesi, 13'üncü şubeyle büyümeye devam ediyor.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semti Zirve TOKİ'lerdeki halk pazarının açılışına Vali Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer davetliler katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Halk Pazarı'nın açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Zirve TOKİ'ler Halk Pazarı şubesinin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, halkın uygun ve kaliteli ürüne ulaşması yönünde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetin takdire şayan olduğunu ifade ederek, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Erzurum halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

"Üreticimizin emeğini koruyor, vatandaşımızın bütçesini gözetiyoruz"

Halk Pazarı projesinin bir ticari faaliyet değil; bir sosyal denge projesi olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizim siyaset anlayışımız kuru söz siyaseti değildir. Bizim anlayışımız, gönle dokunan, hayata değen, sofraya katkı sunan hizmet siyasetidir. Çünkü biz biliriz ki; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Bu proje, üreticimizin emeğini koruyan, vatandaşımızın bütçesini gözeten, piyasada fırsatçılığa geçit vermeyen bir adalet mekanizmasıdır. Erzurum'un dört bir yanında bu anlayışı hayata geçirdik. Yıldızkent'te açtık, Aşkale'de açtık, Sanayi bölgemizde açtık, Hilalkent'te açtık. Bugün de Zirve TOKİ'lerimizde 13. şubemizi hizmete alıyoruz. Bu sayı bizim için sadece bir rakam değil; istikrarın, sürekliliğin ve kararlılığın göstergesidir. Bir işi bir kez yapmak kolaydır. Önemli olan o işi sistematik hale getirmek, yaygınlaştırmak ve kalıcı kılmaktır. Hamdolsun biz bunu başardık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Halk Pazarları'nın 13. Şubesi açıldı - Son Dakika

