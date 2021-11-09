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Erzurum'da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika

Erzurum'da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi

09.11.2021 10:34
Erzurum'da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi

Erzurum'dan yapılan ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 37,11, 10 aylık kesitte yapılan ihracat tutarı da bir önceki yıla göre yüzde 16,18 oranında artış gösterdi.

Erzurum'dan yapılan ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 37,11, 10 aylık kesitte yapılan ihracat tutarı da bir önceki yıla göre yüzde 16,18 oranında artış gösterdi.

2020 yılı Ekim ayında 3.0 milyon dolar olan ihracat değeri 4,1 milyon dolara, 2020 Ocak - Ekim döneminde 21,3 milyon dolar olan ihracat tutarı bu yıl 24,7 milyon dolara yükseldi.

Sektörel performans

TİM Erzurum Ocak - Ekim dönemi ihracatta sektörel performans sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da bu yılın Ekim ayında 13, Ocak - Ekim ayları arasında ise 17 sektör ihracat gerçekleştirdi. Verilere göre, 10 aylık boyutta 2020 yılının aynı dönemine göre 5 sektör ihracatında artış, 12 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi.

Ekim ayı Erzurum verileri

Erzurum'dan Ekim 2021 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 3 sektör Elektrik - Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Otomotiv Endüstrisi sektörleri oldu. Bu yılın 10 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 6 sektör Çimento, Kimyevi Maddeler, elektrik - elektronik, otomotiv, Hububat, Demir ve Demirdışı metaller olarak sıralandı.

10 aylık Erzurum verileri

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum'dan Ocak - Ekim döneminde 1 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren sektörlerin ihracat payı çimento sektöründe yüzde 19,64, Hububat sektörü payı yüzde 14,49, otomotiv sektörü payı yüzde 14,83, kimyevi maddeler sektörü payı yüzde 18,68, elektrik sektörü payı yüzde 16,81, demir ve demirdışı metaller sektörü payı yüzde 5,65 olarak gerçekleşti.

5 sektör ihracatında artış

2021 yılının Ocak - Ekim ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 sektör ihracatında artış, 12 sektör ihracatında ise düşüş yaşandı. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar, Deri ve Deri Mamulleri, Elektrik - Elektronik, Su ürünleri ve Mobilya sektörleri ihracat artışı kaydeden sektörler olarak belirlendi

Artış oranları

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinde, bir yıllık süreç bazında ihracat değeri artış oranı deri ve deri mamullerinde yüzde 413,0, Mobilya ürünlerinde yüzde 14,3, hububat, bakliyat ve ürünlerinde yüzde 1879, Elektrik - Elektronik sektöründe yüzde 2785, Su ürünleri ve Hayvansal Mamüller sektöründe ise yüzde 180,9 olarak değerlendirildi.

Düşüş kaydeden sektörler

10 aylık süreçte, bir önceki yıla göre ihracat değeri düşüşünün en yüksek oranda kaydedildiği sektörler hazır giyim ve diğer sanayi ürünleri sektörü oldu. Çimento, Makine ve aksamları, otomotiv, kimyevi maddeler, demir ve demir dışı metaller, Çelik, Tekstil, Halı, iklimlendirme, Hazır giyim, madencilik ve diğer sanayi sektörleri önceki yıla göre ihracat değerinin azaldığı sektörler olarak kaydedildi.

Dönemsel düşüş oranları

Dönemsel kayıtta ihracat değeri düşüş oranı otomotiv endüstrisinde yüzde 4,1, halı sektöründe yüzde 53,1, iklimlendirme sanayisinde yüzde 40,7, makine ve aksamlarında yüzde 15,20, kimyevi maddeler sektöründe yüzde 10,61, çelikte yüzde 27,6, diğer sanayi ürünlerinde yüzde 82.8, hazır giyimde yüzde73,9, demircilik sektöründe yüzde 34,5, Tekstilde yüzde 36,7, madencilik sektöründe yüzde 66,4, çimento sektöründe yüzde 31,9 olarak belirlendi.

Ekim'de öne çıkan sektörler

Erzurum'da Ekim ayında ihracat değerleriyle öne çıkan sektörler 2.3 milyon dolarla elektrik, 7.7 bin dolarla madencilik, 718,9 bin dolarla kimyevi maddeler, 141,2 bin dolarla çimento, 414,0 bin dolarla otomotiv, 79,4 bin dolarla demir, 1,5 bin dolarla makine ve aksamları, 42,8 bin dolarla çelik, 40,2 bin dolarla mobilya, 98,8 bin dolarla iklimlendirme ve 3,4 bin dolarla tekstil, 248.2 bin dolarla su ürünleri ve 3.2 bin dolarla hazırgiyim sektörleri oldu.

Ocak - Ekim dönemi ihracat değerleri

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Ekim ayları kapsamında 17 sektör ihracat yaptı. Dönemde Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü 4.8 milyon dolar, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 4,6 milyon, Hububat 3.5 milyon dolar, demir sektörü 1.3 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 3.6 milyon dolar, elektrik - elektronik 4.1 milyon, demir ve demirdışı metaller 1.4 milyon, makina ve aksamları sektörü 857,3 bin, çelik sektörü 239 bin, mobilya sektörü 261,3 bin, iklimlendirme sektörü 288,6 bin, hazırgiyim sektörü 48,6 bin, tekstil sektörü 34,4 bin, deri sektörü 94,8 bin, halı sektörü 15.5 bin, su ürünleri 565,4 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. - ERZURUM

Erzurum'da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi

Erzurum, İhracat, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 17 sektör ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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