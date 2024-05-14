Erzurum'da 2700 Rakımda Yıllık 5 Milyon Alabalık Yavrusu Üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum'da 2700 Rakımda Yıllık 5 Milyon Alabalık Yavrusu Üretiliyor

Erzurum\'da 2700 Rakımda Yıllık 5 Milyon Alabalık Yavrusu Üretiliyor

Erzurum'un Tortum ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan tesiste yıllık 5 milyon alabalık yavrusu üretiliyor. Girişimci Ebubekir Kök ve ortakları tarafından kurulan tesis, 2700 rakımda bulunuyor ve gökkuşağı alabalığı üretimi yapıyor. Üretilen balıklar Türk somonu olarak adlandırılarak Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin soğuk sularında yapılan bu üretim, ülke ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

14.05.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 2700 rakımda kurulan tesiste yıllık 5 milyon alabalık yavrusu üretiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin balık üretimi için uygun olduğunu öğrenen girişimci Ebubekir Kök, 2 ortağıyla Tortum ilçesindeki Yellitepe Mahallesi'nde tesis kurmaya karar verdi.

Hazırladıkları projeyi 2022'de TKDK'ye sunan girişimciler, geçen yıl 2700 rakımda, yıllık 5 milyon gökkuşağı alabalığı yavrusu üretimi yapılabilecek tesisi kurdu.

Tesiste, yumurtadan çıkan balıklar alıştırma havuzlarında 20 grama kadar büyütülüyor ve barajlardaki üretim kafeslerine gönderiliyor.

"1 ila 20 gram olduğunda iç sulardaki kafeslere satışımızı gerçekleştiriyoruz"

Ebubekir Kök, AA muhabirine, 2022 yılında projeye başladıklarını ve fizibilite çalışmalarının ardından 2023'te tesisi kurarak faaliyete başladıklarını söyledi.

TKDK ile Avrupa Birliği'nden 500 bin avro destek aldıklarını ve öz sermaye de dahil 20 milyon lira yatırımla tesisi kurduklarını anlatan Kök, şöyle devam etti:

"İlk başta sezon başında yumurtayı alıyoruz. Yumurtayı kuluçka dolaplarına koyuyoruz ve 1 ay sonra yumurtalar çıkıyor. Daha sonra alıştırma havuzlarına alıyoruz. 70 büyütme havuzumuz var, orada büyüttükten sonra tercihe göre 1 ila 20 gram olduğunda iç sulardaki kafeslere satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz balık gökkuşağı alabalığı. Gökkuşağı alabalığının yavru aşaması bizde başladıktan sonra iç sulardaki, yani barajlardaki kafeslerde devam ediyor. Onlar yazı geçirdikten sonra denizlerdeki kafeslere veriyorlar. Onlar da şu an meşhur olan Türk somonu dediğimiz balık haline getiriyorlar."

Kök, balıkların Türk somonu haline geldikten sonra Rusya, Amerika Birleşik Devleti ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi.

"Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk sularda bu işe giriştik"

Yıllık 4 periyotta olmak üzere toplam 5 milyon balık yavrusu ürettiklerini söyleyen Kök, "Biz fikri aklımızda oluştururken bir üniversitenin açıklamasını duyduk. 'Doğu Anadolu Bölgesi balıkçılık için iyi bir ortam ve yapılması gerekmektedir.' denildi. Yurt içindeki göllerde sular sıcak olduğu için yavru sıkıntısı yaşanıyor. Onun için bizde böyle bir fikir oluştu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk sularda bu işe giriştik. Hedefimiz, yavruyu üretmek sonrasında barajlardaki kafeslerle ülke ihracatına katkı sağlamak." diye konuştu.

Üretimin 2700 rakımda yapıldığına dikkati çeken Kök, "Yavru alabalık için temiz, kaynak su gerekli. Suları kaynaktan alıp tekrar dereye veriyoruz. Girişte ve çıkışta filtrasyon sistemlerimiz var. Dereler için hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bu yavruyu üretebilmek için temiz, el değmemiş, herhangi bir sorunla karşılaşmamış sular lazım. Onun için biz de 2700 rakımda bu suyu bulduktan sonra tesisimizi açmaya karar verdik." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Anadolu, Afrika, Tortum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 2700 Rakımda Yıllık 5 Milyon Alabalık Yavrusu Üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 2700 Rakımda Yıllık 5 Milyon Alabalık Yavrusu Üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement