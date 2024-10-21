Erzurum'da 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

DAP Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen 'Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi' kapsamında, bin 870 çiftçiye 935 ton buğday tohumu dağıtıldı.

21.10.2024 23:47
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Erzurum'da DAP desteğiyle 935 ton buğday tohumu dağıtıldı

ERZURUM - Erzurum'da DAP Başkanlığı'nın destek verdiği "Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" çevresinde bin 870 çiftçiye 935 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan tohum dağıtım töreninde; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve üreticiler adına Aziziye Ziraat Odası Başkanı Abdussemet Tubay birer konuşma yaptı.

935 ton tohumluk dağıtılacak

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, tohum dağıtımı programında yaptığı konuşmada, "Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı" kapsamında 2024-2025 yılı tarımsal üretim sezonunda alt proje olarak uygulanmak üzere Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP İdaresi tarafından kabul edilen "DAP ile Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" uygulanacaktır. Proje ile 935 ton buğday tohumluğu 37 bin 400 dekar alanda ekilmek üzere bin 870 üreticimize temin edilmiştir. Projenin toplam bütçesi 19 milyon 630 bin TL olup 13 bin 741TL'lik kısmı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 5 milyon 889 TL'lik kısmı eş finansman olarak üreticilerimiz tarafından finanse edilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından çiftçilere sembolik olarak tohum dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

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