ETSO ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel e-ticaret eğitim programı tamamlandı

Erzurum'da iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen E-Ticaret Eğitim Programı sona erdi.

Erzurum'un yanı sıra Kars, Ardahan ve Bayburt'tan temsilcilerin katılımıyla bölgesel bir vizyon buluşmasına dönüşen program kapsamında katılımcılara e-ticaret süreçleri, dijital pazarlama ve sektördeki yeni gelişmeler hakkında kapsamlı eğitimler verildi.

Programın açılış konuşmalarını sırasıyla; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Kurulları Komisyonu Başkan Yardımcısı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber yaptı.

Bölge illerinden gelen misafirlerle birlikte eğitim programına protokol düzeyinde geniş bir katılım sağlandı. Toplantıda; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turhan Dinler, Erzurum Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, Ardahan Ticaret İl Müdürü Gönül Cengiz, Kars Ticaret İl Müdürü Bilal Taş, Bayburt Ticaret İl Müdürü Fatma Akgül, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, PTT Erzurum 12. Bölge Müdürü Harun Oğuzhanoğlu, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu yer aldı. Açılış bölümü, konuşmaların tamamlanmasının ardından protokol üyelerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

Firma stantları ve para ödüllü sınav süreci

Etkinlik süresince, e-ticaret ekosistemine yön veren sektör temsilcisi firmalar alanda stantlar açtı. Katılımcılar bu stantları ziyaret ederek firmaların pazaryeri operasyonları, altyapı hizmetleri, e-ticaret mevzuatları ve kurumsal e-ticaret işleyişleri hakkında uzmanlardan doğrudan bilgi alma imkanı buldu.

Eğitim sürecinin son aşamasında, katılımcıların edindikleri bilgileri ölçmek amacıyla kapsamlı bir e-ticaret sınavı yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınavda başarı gösteren katılımcılara para ödüllerinin takdim edileceği açıklandı. - ERZURUM