Erzurum\'da Halk Pazarı Hizmete Girdi

Ekonomi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gürcükapı Semti'nde "Halk Pazarı"nı hizmete soktu.

Halkın ekonomik olarak daha rahat alışveriş yapabileceği, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere erişebileceği 'Erzurum Halk Pazarımızın açılışında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizler de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın ekonomik gücünü koruyacak, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayabileceği projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Halk Pazarı, işte tam da bu düsturla, halkımızın faydasına sunulmuş büyük bir hizmettir" dedi.

"Dar gelirli vatandaşa destek olacağız"

Halk Pazarı projesinin, sadece uygun fiyatlı ürünlerin sunulduğu bir alışveriş alanı olmanın ötesinde, yerel üreticileri destekleyen, esnafı güçlendiren, dayanışma ve bereketin merkezi olacak bir yapı olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, " Bilindiği üzere, son yıllarda ekonomik dalgalanmalar ve küresel krizler, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı zor durumda bırakmıştır. Artan maliyetler, yükselen fiyatlar, alım gücünün azalması gibi etkenler, hepimizin gündemindedir. İşte tam da bu noktada, bizler yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Halkımızın refah seviyesini artırmak, alım gücünü korumak ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. Halk Pazarı'mızda, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri halkımızın bütçesini yormayacak şekilde sunulacaktır. Üreticiden doğrudan halka ulaştırılacak ürünler sayesinde, aracı maliyetleri en aza indirilecek, böylece vatandaşlarımız daha ekonomik fiyatlarla alışveriş yapabilecektir. Bunun yanı sıra, yerel üreticilerimizi de destekleyerek Erzurum'un tarım ve hayvancılıkla ilgili potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz. Biz istiyoruz ki, Erzurum'da hiçbir vatandaşımız, temel gıda ve ihtiyaç maddelerine erişimde zorluk çekmesin. Çocuklarımız sağlıklı, temiz ve uygun fiyatlı gıdalara ulaşabilsin. Evlatlarımız geleceğe umutla baksın, annelerimiz, babalarımız geçim sıkıntısı yaşamadan rahat nefes alsın" şeklinde konuştu. - ERZURUM