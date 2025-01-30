Erzurum\'da Kalifiye Eleman İhtiyacı

Ekonomi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yetişmiş iş gücüne dikkat çekerken, Erzurum'da yakın zamanda emekli olan 27 kalifiye elemanının emekli olur olmaz 100 bin lira teklifle iş bulduklarını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, 2025 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında nitelikli iş gücünün önemini vurgulayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kalifiye elemanların hızla istihdam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü ziyaretinde edindiği bilgiyi paylaşan Vali Çiftçi, emekli olan 27 kalifiye elemanın kısa sürede yüksek maaşla iş bulduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne bir ziyarette bulundum ve ilginç bir şey söylediler. Kurumdan 27 kalifiye, yetişmiş elaman emekli olmuş. Daha emekli olur olmaz piyasada 100 bin lira teklifle iş bulduklarını aktardılar. Hatırı sayılır bir meblağ. Demek ki kalifiye eleman ve piyasada da aranan mesleklerden olunca hemen değerlendiriliyor. Önceden görev yaptığım yerde ve burada birçok kişi iş için yolumuza çıkıyor. Hepsine soruyorum, 'Bir mesleğin var mı?' 'Yok' diyorlar. Vasıfsız elemanın piyasada iş bulması kolay değil kolunda altın bilezik gibi mesleği olan herkes çok kolay iş bulabiliyor. Bugünkü sunumda onu da söylediler, 'Elektrik bakım uzmanları yurt dışında da teklif alıyor, iyi paralara iş bulabiliyorlar.' Bizim de reel sektörün ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek bölümler açmak, uygun eleman yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuz var. İstihdam kurulları da tam buna yönelik ihtiyaç duyulan bölüm ve alanların açılması yönünde teklif ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur. Kamu sektöründen, özel sektörden kurul üyelerimiz var. Bu meyanda görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu söylemek istiyorum." - ERZURUM